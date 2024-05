video suggerito

Test di Medicina 2024 al via oggi: orari e sedi delle prove, punteggi e quando arrivano i risultati SI terrà oggi, martedì 28 maggio, la prima sessione dei test di Medicina e Odontoiatria 2024. A partire dalle ore 13:00 gli aspiranti camici bianchi saranno alle prese con la prova, che durerà 100 minuti in cui dovranno rispondere a 60 quesiti, che presenteranno 5 soluzioni di risposta, estratti da un'apposita banca dati pubblica. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Ida Artiaco

Al via oggi, martedì 28 maggio, per oltre 71mila candidati la prima sessione dei test di Medicina e Odontoiatria 2024. A partire dalle ore 13:00 gli aspiranti camici bianchi saranno alle prese con la prova, che durerà 100 minuti in cui dovranno rispondere a 60 quesiti, che presenteranno 5 soluzioni di risposta, estratti da un'apposita banca dati pubblica composta da almeno 7 mila domande, 3.500 ora e 3.500 a luglio, messa a disposizione dal Ministero dell'Università e della Ricerca. I posti a disposizione sono 20.867.

Si ricordi che è prevista anche una seconda sessione del test in programma martedì 30 luglio per Medicina e Odontoiatria. I candidati potranno partecipare a entrambe le date per ciascuna sessione.

Come funziona il test di medicina 2024: le novità

Dopo le polemiche create dai Tolc Med, la nuova prova per l'accesso alla facoltà a numero chiuso di Medicina e Odontoiatria prevede lo svolgimento in presenza, a partire dalle ore 13:00, con l'erogazione della prova in formato cartaceo, composta da sessanta domande, estratte da un'apposita banca dati pubblica composta da almeno 7mila quesiti totale, divisi a metà tra la prima e la seconda sessione. Fino al giorno della prova gli aspiranti medici possono eseguire simulazioni dei test in forma anonima. L'esito è valutato da un applicativo di intelligenza artificiale.

Tra le novità rispetto allo scorso anno comunicate dal Ministero, il fatto che gli studenti di quarta superiore non potranno partecipare alle prove.

Orari e sedi delle prove d'esame

La prova comincerà alle ore 13:00 in tutta Italia, ma il consiglio a tutti i candidati è di presentarsi con qualche ora di anticipo nella sede dell'Università di riferimento per consentire le operazioni di riconoscimento e ammissione. Si ricordi che le sedi d'esame sono state comunicate nei bandi dedicati sui siti ufficiali delle Università individuate per i test di ingresso.

Tempo a disposizione per le domande e punteggi

La prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare la risposta corretta. Ha a disposizione 100 minuti. Ci saranno 4 quesiti di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; 5 quesiti di ragionamento logico e problemi; 23 quesiti di biologia; 15 quesiti di chimica; 13 quesiti di fisica e matematica. Per quanto riguarda il sistema di valutazione, sono previsti 1,5 punti per ogni risposta esatta; -0,4 punti per ogni risposta errata; 0 punti per ogni risposta omessa. I candidati risulteranno idonei all’ammissione ai corsi di laurea qualora abbiano ottenuto, nella rispettiva prova, un punteggio minimo pari a 20 punti.

Quando verranno pubblicati i risultati del test di medicina 2024

Gli esiti delle due prove, sia quella del 28 maggio che quella del 30 luglio, saranno rispettivamente disponibili il 6 giugno e l’8 agosto. Coloro che hanno superato il test potranno scegliere le sedi di iscrizione dal 29 luglio fino alle 15 del 2 settembre: durante questo periodo dovranno presentare domanda di inserimento in graduatoria attraverso la piattaforma Universitaly. Il 10 settembre 2024 verrà infine pubblicata, nell'area riservata agli studenti sempre di Universitaly, la graduatoria nazionale di merito, mentre il primo scorrimento è previsto per il 18 dello stesso mese.