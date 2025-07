Sinner in imbarazzo davanti ai principi della Royal Family che tifavano Alcaraz: cosa gli ha detto

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha vinto per la prima volta il torneo di Wimbledon. Un traguardo straordinario. Una finale meravigliosa vinta contro Carlos Alcaraz, due volte campione in carica. Un trionfo che vale tanto anche per lo sport italiano, perché il Tricolore per la prima volta sventola a Wimbledon. Subito dopo la partita, Sinner ha incontrato sul campo la Principessa Kate Middleton, madrina del torneo. Successivamente, dopo la premiazione, ha incontrato ancora Kate, che era con tutta la famiglia. Al suo fianco c'erano i figli George e Charlotte, e con loro il Principe William. Un incontro casuale che è stato particolare, perché a Buckhingham Palace si preferisce Alcaraz.

L'incontro di Sinner con William, Kate e i loro figli

Quando ha trionfato Sinner si è commosso, è salito sugli spalti, ha salutato la famiglia, lo staff e gli amici. Una volta tornato sul campo ha chiesto a un addetto del torneo come comportarsi quando avrebbe incontrato la Principessa Kate Middleton, che ha premiato i due finalisti. Un minimo di imbarazzo iniziale, spazzato via da parole di rito e dal trofeo. Un momento che non dimenticherà.

Chiusa la premiazione, con relativa intervista, Jannik ha proseguito nel suo cammino ed è entrato nell'edificio di Wimbledon, che è un po' casa sua, ormai. I campioni hanno diritti enormi e possono presentarsi quando vogliono, potendo richiedere anche due biglietti quotidiani per il Royal Box per sempre. Un lungo giro che si è concluso con un incontro quasi casuale con il Principe William, la Principessa Kate e i loro figli George e Charlotte.

La Principessa Charlotte fa il tifo per Alcaraz

Il Principino George a Sinner ha fatto i complimenti, si è limitato a dirgli: "Well played", cioè ‘Ben giocato'. I principini erano molto compiti, in parte per il ruolo, un po' certamente per l'emozione, ma anche perché in famiglia c'è chi ha una predilezione per Alcaraz. Quando vinse Alcaraz, un anno fa, la Principessa Kate incontrò il tennista spagnolo, al suo fianco c'era la piccola Charlotte che la madre presentò a Carlos come una sua tifosa. E di sicuro non sarà stata felice per la sconfitta del suo beniamino tennistico.

Pure il Principino George è un sostenitore di Alcaraz

Anche il Principino George tifa per Alcaraz. Il sospetto c'era, anche per via di una serie di foto sbucate sui social e di immagini della tv, durante la diretta dell'incontro, nelle quali non è stato ritratto tanto felice. Il Principino George ha sbuffato un paio di volte, perché, pure lui come la sorellina, evidentemente tifava per Carlos. I dubbi sono stati spazzati via da un'immagine della finale 2023, vinta in cinque set dallo spagnolo su Djokovic.

"Ai principini ho chiesto se giocano a tennis"

Ha parlato con i principini, che erano emozionati, anche se non parevano sprizzare di gioia. Jannik si è intrattenuto con i piccoli e prima di firmar loro alcune palline ha detto loro qualcosa. Cosa gli ha detto lo ha rivelato lui stesso in conferenza stampa: "Ho cercato di parlare in modo naturale, ho chiesto loro se giocano a tennis e che tipo di racchette usano, cose così. In generale è bello vedere quanto tengono al tennis e allo sport in generale".

Jannik, sempre in conferenza, ha svelato cosa ha detto, nell'imbarazzo iniziale, alla Principessa Kate Middleton: "All'inizio non sapevo cosa dire", e ha poi ribadito il suo piacere per quest'incontro: "Sono stato fortunato a incontrare lei e tutta la famiglia, è stato un momento molto bello".