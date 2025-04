L’Ue risponde ai dazi di Trump: “Supereremo la tempesta”. E Meloni ammette che sono “sbagliati”

video suggerito

Dopo l'annuncio di Donald Trump sui nuovi dazi del 20% che colpiranno l'Unione europea – e molti altri Paesi nel mondo – la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha detto che partiranno i negoziati, ma è pronto anche un piano per rispondere economicamente alle tariffe. La premier Giorgia Meloni ha ammesso che si tratta di una "misura sbagliata".

A cura di Luca Pons

Con l'annuncio di Donald Trump, i rapporti tra gli Stati Uniti e il resto del mondo cambiano in modo radicale: scatteranno dazi su moltissimi Paesi, inclusa l'Italia e il resto dell'Unione europea, che pagheranno il 20% in più per esportare negli Usa moltissimi prodotti (il 25% per le auto).

Una mossa che Trump ha definito come "liberazione" per gli Stati Uniti e a cui l'Ue ha risposto annunciando che, se non ci saranno negoziati utili a limitare i danni, partiranno delle contromisure. Anche Giorgia Meloni, da sempre difensiva nei confronti di Trump e scettica sull'idea dei contro-dazi, ha aperto alla proposta: le tariffe, d'altra parte, spaventano il mondo dei produttori, che è parte integrante del suo elettorato.

Von der Leyen: "Siamo in una tempesta, se i negoziati falliscono risponderemo"

Per quanto riguarda l'Europa, la Commissione aveva già varato alcune tariffe per gli Stati Uniti. Scatterà quella su acciaio e alluminio, così come altri prodotti su cui c'erano già stati dei dazi nel 2020, durante la prima amministrazione Trump. A fine aprile, poi, dovrebbero avere il via delle misure più decise. Qui potrebbero rientrare ad esempio le tariffe europee sul settore del Big Tech, che include multinazionali americane come Amazon, Google e Microsoft. Nel frattempo, si cercherà di negoziare per evitare un'escalation.

"L'Europa sarà al fianco di chi sarà colpito dai dazi Usa. Ora convocheremo dialoghi strategici con i settori siderurgico, automobilistico e farmaceutico, altri seguiranno", ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in un discorso diffuso sui social. "So che molti di voi si sentono delusi dal nostro più vecchio alleato. Sì, dobbiamo prepararci per l'impatto che questo avrà, inevitabilmente. L'Europa ha tutto ciò che le serve per superare la tempesta. Resteremo uniti, ci aiuteremo a vicenda".

"L'Europa", ha insistito von der Leyen, "ha il più largo mercato unico al mondo: 450 milioni di consumatori. Questo è il nostro porto sicuro in tempi difficili". Per quanto riguarda la risposta agli Stati Uniti, "ci stiamo preparando per ulteriori contromisure per proteggere i nostri interessi e le nostre attività se i negoziati falliscono", ha confermato. I dazi "colpiranno milioni di cittadini, Le bollette aumenteranno, il pezzo dei farmaci aumenterà. Un colpo per l’economia globale. Ne risentiranno aziende grandi e piccole e le conseguenze saranno disastrose". "Come europei, promuoveremo e difenderemo sempre i nostri interessi e i nostri valori e ci schiereremo sempre per l'Europa. Ma esiste un percorso alternativo. Non è troppo tardi per affrontare le preoccupazioni attraverso i negoziati".

La presidente ha anche concesso: "Sono d'accordo con il presidente Trump sul fatto che altri stanno approfittando ingiustamente delle attuali regole e sono pronto a sostenere qualsiasi sforzo per adattare il sistema commerciale globale alle realtà dell'economia globale. Ma voglio anche essere chiara: ricorrere ai dazi come primo e ultimo strumento non risolverà il problema".

Meloni: "Misura sbagliata, evitiamo guerra commerciale"

Una risposta è arrivata anche dal governo italiano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un post sui social nella notte, ha ammesso: "L’introduzione da parte degli Usa di dazi verso l’Unione europea è una misura che considero sbagliata e che non conviene a nessuna delle parti". Parole critiche, tra le poche riservate dalla premier alla questione dei dazi. Fino a oggi, Meloni si era più che altro concentrata sull'attaccare l'Europa che ipotizzava dei contro-dazi.

In ogni caso, Meloni si è concentrata ancora sull'ipotesi negoziati: "Faremo tutto quello che possiamo per lavorare a un accordo con gli Stati Uniti, con l'obiettivo di scongiurare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l’Occidente a favore di altri attori globali. In ogni caso, come sempre, agiremo nell’interesse dell’Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei".

Una frase, quest'ultima, che non chiude del tutto all'ipotesi delle contro-tariffe imposte dall'Ue. Non a caso ieri, poco prima che Trump annunciasse i dazi, la stessa presidente del Consiglio aveva detto: "Se serve, occorre immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzione". Una linea decisamente meno netta di quella del presidente della Repubblica Mattarella, ma comunque per la prima volta non critica di una possibile risposta europea.