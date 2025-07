Cosa succede se i dazi di Trump entrano in vigore e quanto possono costare agli italiani

Il 1° agosto 2025 dovrebbero entrare in vigore i nuovi dazi imposti da Donald Trump all’Unione europea, di cui per ora non si conosce ancora il livello. Nonostante le promesse del tycoon, gli esperti dicono che a pagare il prezzi più alto saranno gli abitanti degli Usa. Tuttavia per le aziende italiane il prezzo potrebbe arrivare fino a 12 miliardi di euro, secondo alcune stime.

I dazi imposti da Donald Trump all'Unione europea, per adesso, restano un mistero. Negli ultimi giorni più volte il presidente degli Stati Uniti ha fatto capire che l'invio della lettera rivolta ai Paesi europei è imminente: Trump dovrebbe comunicare ufficialmente quali saranno le tariffe nei confronti dell'Ue, a partire dal 1° agosto 2025. Secondo le stime della Cgia di Mestre, se i dazi imposti dovessero arrivare al 20%, il costo per le aziende italiane potrebbe essere di circa dodici miliardi di euro. Capiamo meglio cosa succederà se e quando le tariffe entreranno in vigore, e cosa significano questi ‘costi'.

Va fatta una premessa generale: finora Trump ha gestito i dazi in modo quasi casuale, alzando e abbassando le percentuali, allargando o restringendo la lista di Paesi coinvolti, aprendo a negoziati o dicendo che non c'erano margini per trattare; più e più volte ha cambiato linea, spesso nel giro di pochi giorni. Quindi, anche quando la lettera per l'Ue arriverà, ci sarà tempo fino al 1° agosto (la scadenza fissata per l'entrata in vigore) per ulteriori cambi di rotta.

Cosa fanno i dazi secondo Trump: le promesse del presidente Usa agli americani

Se gli Stati Uniti impongono dei dazi all'Unione europea, questo significa che chiunque esporta dei prodotti dall'Ue negli Usa deve pagare una tariffa aggiuntiva. Ad esempio, se questi dazi restano 10%, che è il livello che l'Europa spera di mantenere, chi vuole vendere prodotti che valgono un milione di euro negli Stati Uniti deve pagare, per farlo, una tariffa del 10% (quindi 100mila euro). Solo a quel punto può mettere i suoi prodotti sul mercato statunitense.

Sulla carta i dazi possono avere due effetti principali per un Paese, e su questi ha puntato la propaganda di Trump finora. Il primo è che le aziende straniere devono pagare più tariffe, e quindi aumentano le entrate nelle casse pubbliche. Il secondo è che quelle stesse aziende, per non andare in perdita, devono alzare i prezzi dei propri prodotti: negli Stati Uniti costeranno molto più che altrove. Quindi, sempre in teoria, i consumatori americani saranno spinti a comprare dei prodotti americani, che hanno un prezzo più basso perché non devono pagare i dazi. E così ci guadagnano le imprese statunitensi.

Questa è l'idea di base con cui Trump ha promosso i dazi come lo strumento definitivo della sua politica commerciale: più incassi per lo Stato, meno concorrenza per le aziende Usa. E, infine, più posti di lavoro. Perché, ad esempio, una grossa azienda italiana potrebbe decidere, invece di continuare a pagare ai dazi, di aprire una filiale negli Stati Uniti e produrre lì direttamente.

Che effetti hanno davvero i dazi e cosa succederà agli italiani

La realtà, però, è diversa. Come gli esperti di economia hanno chiarito fin dall'inizio, con i dazi chi ci perde di più è lo Stato che li impone. Non è un caso che Trump dopo l'annuncio iniziale ad aprile avesse fatto un passo indietro. Il motivo è semplice: la popolazione di quel Paese si trova a dover pagare prezzi più alti per quasi tutti i prodotti.

Le aziende statunitensi che devono comprare dall'estero dei componenti o dei materiali dovranno pagarli di più. E di conseguenza le famiglie americane si troveranno con un aumenti dei prezzi non solo sui prodotti importati, ma anche su tutti i prodotti Usa che devono utilizzare almeno qualche componente dall'estero.

In più, gli Stati Uniti sono un mercato enorme, ma non sono l'unico al mondo. Quindi le aziende degli altri Paesi – e qui passiamo a cosa succede agli italiani – potrebbero decidere di cercare accordi con Stati diversi: espandersi in zone del mondo con cui finora commerciavano meno, per evitare le tariffe. I dazi di Trump metteranno in difficoltà soprattutto le aziende italiane che sono più legate alle esportazioni negli Stati Uniti, e che non possono facilmente spostarsi da un mercato all'altro.

Senza contare che le politiche del presidente americano finora hanno indebolito parecchio il dollaro. Questa è un'altra cosa che svantaggia chi deve esportare negli Usa, perché significa che dopo il cambio euro-dollaro i prodotti europei finiscono per costare più di prima. Per capirsi: se prima 100 euro valevano 108 dollari, ora ne valgono quasi 118. Quindi chi vende un prodotto che in Europa costa 100 euro, per non perderci, ora deve venderlo non più a 108, ma a 118 dollari. Un altro motivo per cui le aziende esportatrici affronteranno la situazione più dura.

Concretamente, per i consumatori italiani non dovrebbero esserci grandi cambiamenti, almeno nell'immediato. I prezzi non dovrebbero schizzare verso l'alto, a meno che l'Ue non decida di imporre dei controdazi nei confronti degli Stati Uniti: a quel punto, lo stesso discorso fatto finora si applicherebbe al contrario. Con la differenza che gli italiani subirebbero prezzi più alti solo sui prodotti americani, e non su quelli di quasi tutto il mondo, come invece avviene con i dazi ‘globali' di Trump.

Quanto ci costano i dazi di Trump

La stima della Cgia di Mestre è che, se i dazi resteranno al 10% come oggi – sono in vigore anche tariffe del 50% sull'acciaio e l'alluminio e del 25% sulle auto – l'Italia perderà 3,5 miliardi di euro in esportazioni mancate. Se invece Trump deciderà di alzare la tariffa fino al 20%, il danno potrebbe arrivare a dodici miliardi di euro. Come spiegato, il danno verrebbe da aziende che esportano meno prodotti negli Usa, a causa dei rincari: con un 20% in più da pagare o esportare diventa poco conveniente, o si alzano i prezzi, ma così il numero di clienti scende.

Naturalmente, però, ci sono domande più complicate da fare, che possono portare ad abbassare questa stima. Ad esempio, se il prezzo dei prodotti made in Italy aumenta, quanti clienti negli States vi rinunceranno? Se si tratta di prodotti di alta qualità, è possibile che anche un prezzo più alto non scoraggi gli acquirenti: se una bottiglia di vino italiano pregiato costa 60 dollari invece di 50 dollari, per un cliente facoltoso può fare poca differenza.

Lo scorso anno le imprese italiane hanno esportato prodotti per 64 miliardi di euro negli Stati Uniti. Di questi il 43% era di qualità alta, secondo la classificazione della Banca d'Italia. Un altro 49% era di qualità media. Quindi le variazioni di prezzo potrebbero non essere un problema poi così grave.

Oppure le aziende potranno ingegnarsi per trovare un modo per ridurre i costi di produzione, e così compensare in parte il costo dei dazi. Anche perché sono poche le aziende che dipendono principalmente dall'esportazione negli Stati Uniti: per la maggior parte, gli Usa sono solo uno dei Paesi in cui vendono. Perciò, se si dovessero ridurre le entrate che arrivano da oltre oceano, la situazione potrebbe comunque restare sotto controllo. Resta da vedere quali saranno i dettagli delle nuove tariffe, e come si evolverà la situazione.