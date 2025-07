Il testo integrale della lettera di Donald Trump sui dazi all’Europa e la risposta dell’Ue

Dopo settimane di attesa, è arrivata la lettera con cui Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti imporranno dei dazi al 30% sull'Unione europea, a partire dal 1° agosto 2025. Nelle prossime settimane proseguiranno i negoziati per provare ad abbassare questa soglia.

Ecco tradotto il testo integrale della lettera, pubblicata anche sul profilo personale di Trump sul suo social di riferimento, Truth, e indirizzata alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. A seguire, anche la replica ufficiale della Commissione europea (in entrambi i casi, con grassetti aggiunti da noi).

Cara Signora presidente,

È un grande onore per me inviarle questa lettera, poiché dimostra la forza e l'impegno del nostro rapporto commerciale, e il fatto che gli Stati Uniti d'America hanno accettato di continuare a lavorare con l'Unione europea, anche se con voi abbiamo uno dei nostri più grandi deficit commerciali. Nonostante ciò, abbiamo deciso di andare avanti, ma solo con uno scambio più bilanciato ed equo. Per questo, vi invitiamo a partecipare nella straordinaria economia degli Stati Uniti, il mercato numero uno al mondo, di gran lunga.

Abbiamo avuto anni per discutere la nostra relazione commerciale con l'Unione europea, e abbiamo concluso che dobbiamo allontanarci da questi deficit commerciali grandi, persistenti e di lungo termine, generati dalle vostre barriere tariffarie, non-tariffare, politiche e commerciali. La nostra relazione, purtroppo, è stata tutt'altro che reciproca.

A partire dal 1° agosto 2025, applicheremo all'Unione europea una tariffa di appena il 30% sui prodotti Ue inviati negli Stati Uniti, separata da tutti i dazi settoriali. I beni trasbordati per evitare una tariffa più alta saranno soggetti a quella tariffa più alta. Per favore, rendetevi conto che il numero 30% è molto meno di ciò che serve per eliminare la disparità di deficit commerciale che abbiamo con l'Ue. Come sapete, non ci saranno dazi se l'Unione europea, o aziende nell'Ue, decidono di costruire o produrre beni all'interno degli Stati Uniti e, infatti, fare tutto il possibile per far avere i permessi velocemente, in modo professionale e continuativo – in altre parole, nel giro di poche settimane.

L'Unione europea permetterà un accesso completo e libero al suo mercato agli Stati Uniti, senza nessun dazio imposto nei nostri confronti, nel tentativo di ridurre il grande deficit commerciale. Se per qualche ragione deciderete di aumentare le vostre tariffe e reagire, allora, qualunque sia il numero che avete deciso di aggiungere, sarà sommato al 30% che noi vi imponiamo. Per favore, rendetevi conto che questi dazi sono necessari per compensare i molti anni di barriere tariffarie, non-tariffare, politiche e commerciali dell'Unione europea, che causano il deficit commerciale grande e insostenibile nei confronti degli Stati Uniti. Il deficit è una grande minaccia alla nostra economia e, invero, alla nostra sicurezza nazionale!

Non vediamo l'ora di lavorare con voi come vostro partner commerciale per molti anni a venire. Se desiderata aprire i vostri mercati commerciali, che finora sono stati chiusi, agli Stati Uniti, e eliminare le vostre barriere tariffarie, non-tariffare, politiche e commerciali, allora noi, forse, prenderemo in considerazione una modifica a questa lettera. Questi dazi potranno essere modificati, al rialzo o al ribasso, a seconda della nostra relazione con il vostro Paese. Non sarete mai delusi dagli Stati Uniti d'America.

Grazie per la vostra attenzione a questa questione!

Con i migliori auguri,

Donald J. Trump