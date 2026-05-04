Iran, la guerra in diretta, Trump annuncia operazione per liberare le navi da Hormuz. Teheran avverte: “È violazione del cessate il fuoco”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 4 maggio 2026 in tempo reale. Trump annuncia operazione “Project Freedom”, per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte: “Ingerenza a Hormuz sarà violazione del cessate il fuoco”. Intanto però le trattative vanno avanti, Witkoff: “Parliamo con l'Iran”. Teheran: “Usa hanno risposto alla nostra proposta e la stiamo valutando". L'esercito israeliano ha bombardato durante la notte alcune città del Libano meridionale. Gli Stati Uniti hanno trasferito in Pakistan l'equipaggio della nave iraniana catturata.
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Centcom : Nell'operazione Project Freedom impegnati 15mila militari
Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti "inizieranno, a partire da oggi, 4 maggio, a sostenere il Project Freedom, volto a ripristinare la libertà di navigazione per il traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz". Lo afferma il Centcom, sottolineando che "la missione fornirà supporto alle navi mercantili che intendono transitare liberamente attraverso questo essenziale corridoio del commercio internazionale". "Il nostro sostegno a questa missione difensiva è essenziale per la sicurezza regionale e per l'economia globale, mentre manteniamo anche il blocco navale", ha dichiarato il comandante del Centcom Brad Cooper. Il supporto militare al Progetto Freedom includerà cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota e 15.000 militari.
Navi Usa non scorteranno imbarcazioni attraverso Hormuz
Il piano Project Freedom non prevede che navi della Marina americana scortino imbarcazioni attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riporta il Wall Street Journal citando un funzionario americano, secondo il quale l'iniziativa è un processo attraverso cui paesi, compagnie assicurative e organizzazioni marittime possono coordinare il transito attraverso lo Stretto.
Teheran avverte: “Operazione Usa a Hormuz è violazione del cessate il fuoco”
Teheran ha affermato che se gli Stati Uniti attuassero l'operazione militare a Hormuz come annunciato da Trump per liberare le navi bloccate, si tratterebbe di una violazione del cessate il fuoco.
Trump: “Se l’Iran ostacolerà l’operazione a Hormuz sarà contrastata con fermezza”
“Se l’Iran ostacolerà l’operazione a Hormuz sarà contrastata con fermezza” lo ha dichiarato Trump sui social. "Credo che questo gesto rappresenterebbe un grande segno di buona volontà da parte di tutti coloro che hanno lottato così strenuamente negli ultimi mesi. Se, in qualsiasi modo, questo processo umanitario dovesse essere ostacolato, tale interferenza dovrà purtroppo essere contrastata con fermezza" ha scritto il Presidente Usa dopo avet annunciato l’operazione per liberare le navi da Hormuz
Trump annuncia operazione Project Freedom per liberare le navi da Hormuz
Al via da oggi l’operazione per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. "Paesi di tutto il mondo, quasi tutti estranei alla disputa mediorientale in corso hanno chiesto agli Stati Uniti di intervenire per liberare le loro navi, bloccate nello Stretto di Hormuz, in una situazione che non li riguarda minimamente: sono semplicemente spettatori neutrali e innocenti! Per il bene dell'Iran, del Medio Oriente e degli Stati Uniti, abbiamo assicurato a questi Paesi che guideremo le loro navi fuori da queste acque ristrette, in modo che possano riprendere liberamente e agevolmente le loro attività. Ripeto, si tratta di navi provenienti da aree del mondo non coinvolte in alcun modo negli eventi attualmente in corso in Medio Oriente. Ho incaricato i miei rappresentanti di informarli che faremo tutto il possibile per far uscire le loro navi e i loro equipaggi in sicurezza dallo Stretto. In tutti i casi, hanno affermato che non faranno ritorno finché l'area non sarà sicura per la navigazione e per qualsiasi altra necessità. Questa operazione, denominata "Project Freedom ", inizierà lunedì mattina, ora del Medio Oriente" ha scritto Trump, aggiungendo: "Lo spostamento delle navi ha il solo scopo di liberare persone, aziende e Paesi che non hanno commesso alcun illecito: sono vittime delle circostanze. Si tratta di un gesto umanitario da parte degli Stati Uniti, dei Paesi del Medio Oriente, ma soprattutto dell'Iran. Molte di queste navi stanno esaurendo le scorte di cibo e di tutto il necessario per permettere ai numerosi equipaggi di rimanere a bordo in condizioni igieniche e sanitarie"
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 4 maggio 2026
Trump annuncia operazione “Project Freedom”, per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Teheran avverte: “Ingerenza a Hormuz sarà violazione del cessate il fuoco”. Intanto però le trattative vanno avanti, Witkoff: “Parliamo con l'Iran”. Teheran: “Usa hanno risposto alla nostra proposta e la stiamo valutando". Bessent: "Presto dovranno chiudere pozzi petroliferi". Gli Stati Uniti hanno trasferito in Pakistan l'equipaggio della nave iraniana catturata. L'Iran ha giustiziato tre uomini accusati di lavorare per i servizi segreti israeliani.