Iran, la guerra in diretta, Trump annuncia operazione per liberare le navi da Hormuz. Teheran avverte: “È violazione del cessate il fuoco”

Al via da oggi l’operazione per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth. "Paesi di tutto il mondo, quasi tutti estranei alla disputa mediorientale in corso hanno chiesto agli Stati Uniti di intervenire per liberare le loro navi, bloccate nello Stretto di Hormuz, in una situazione che non li riguarda minimamente: sono semplicemente spettatori neutrali e innocenti! Per il bene dell'Iran, del Medio Oriente e degli Stati Uniti, abbiamo assicurato a questi Paesi che guideremo le loro navi fuori da queste acque ristrette, in modo che possano riprendere liberamente e agevolmente le loro attività. Ripeto, si tratta di navi provenienti da aree del mondo non coinvolte in alcun modo negli eventi attualmente in corso in Medio Oriente. Ho incaricato i miei rappresentanti di informarli che faremo tutto il possibile per far uscire le loro navi e i loro equipaggi in sicurezza dallo Stretto. In tutti i casi, hanno affermato che non faranno ritorno finché l'area non sarà sicura per la navigazione e per qualsiasi altra necessità. Questa operazione, denominata "Project Freedom ", inizierà lunedì mattina, ora del Medio Oriente" ha scritto Trump, aggiungendo: "Lo spostamento delle navi ha il solo scopo di liberare persone, aziende e Paesi che non hanno commesso alcun illecito: sono vittime delle circostanze. Si tratta di un gesto umanitario da parte degli Stati Uniti, dei Paesi del Medio Oriente, ma soprattutto dell'Iran. Molte di queste navi stanno esaurendo le scorte di cibo e di tutto il necessario per permettere ai numerosi equipaggi di rimanere a bordo in condizioni igieniche e sanitarie"