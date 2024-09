video suggerito

Test Medicina 2024, oggi i primi scorrimenti in graduatoria: a che ora e dove consultarli Verrà pubblicato oggi, mercoledì 18 settembre, non prima delle 11 il primo scorrimento della graduatoria nazionale del test di Medicina 2024: si potranno vedere i posti vacanti nei vari atenei in base alle rinunce, alle immatricolazioni o alle mancate iscrizioni.

A cura di Ida Artiaco

Dopo la pubblicazione della graduatoria nazionale nominale, oggi, mercoledì 18 settembre, sarà online il primo scorrimento del test di Medicina 2024. L'elenco sarà disponibile sulla piattaforma Universitaly, secondo le previsioni che ci sono in rete non prima delle 11. Si tratta di un momento importante per tutti coloro che hanno svolto la prova nelle sessioni di maggio e giugno ma il cui status non è risultato "assegnato": potranno vedere i posti vacanti nei vari atenei in base alle rinunce, alle immatricolazioni o alle mancate iscrizioni.

Come funzionano gli scorrimenti del test di Medicina 2024

Oggi, 18 settembre, avverrà il primo scorrimento di graduatoria pubblicato sempre dal CINECA sulla piattaforma indicata, in relazione alla posizione di merito e alle preferenze espresse da coloro che sono già passati e che hanno avuto la possibilità di immatricolarsi la settimana scorso. Il 10 settembre, infatti, è uscita la graduatoria nazionale nominale del test di Medicina 2024, il cui punteggio minimo è stato pari a 78,60. Tutti coloro, il cui status non è "assegnato", ma "prenotato" e "in attesa", possono sperare di accedere nella sede universitaria prescelta grazie agli scorrimenti successivi di graduatoria.

A che ora vengono pubblicati e dove consultarli

Gli scorrimenti vengono pubblicati sulla piattaforma Universitaly e disponibili nell'area riservata di ciascun utente. Stando alle previsioni che circolano in rete, la pubblicazione avverrà sicuramente oggi, mercoledì 18 settembre, non prima pare delle 11. Successivamente arriveranno anche le previsioni degli esperti per il secondo scorrimento e l'analisi del primo, incluso il punteggio minimo per accedere aggiornato. Si ricordi che il primo scorrimento sarà più corposo rispetto agli anni precedenti perché comprenderà anche i posti assegnati agli ex quartini.

Fino a quando ci saranno gli scorrimenti in graduatoria

Gli scorrimenti andranno avanti fino all'esaurimento di posti disponibili e i successivi avranno cadenza settimanale. Per cui il consiglio è quello di aggiornare la propria area riservata per verificare l'aggiornamento della graduatoria.

Di quanti posti scala la graduatoria a ogni scorrimento

Non esiste una risposta a questa domanda perché il meccanismo degli scorrimenti per quanto riguarda l'accesso alla facoltà di Medicina è influenzato da una serie fattori tra cui: numero di posti disponibili, partecipanti, trasferimenti e rinunce. Di solito, comunque, i primi scorrimenti sono quelli più corposi rispetto ai successivi.