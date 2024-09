video suggerito

Test Medicina 2024, oggi la pubblicazione delle graduatorie nazionali: a che ora e dove consultarle Sarà pubblicata oggi, martedì 10 settembre, sulla piattaforma Universitaly la graduatoria nazionale nominale del test di Medicina 2024: orario, come funziona e quando avverrà il primo scorrimento.

A cura di Ida Artiaco

Manca pochissimo alla pubblicazione della graduatoria nazionale nominativa dei test per l'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia 2024. Oggi, martedì 10 settembre, gli aspiranti camici bianchi, che hanno sostenuto le prove delle due sessioni del 28 maggio e del 30 luglio e che hanno già visionato il proprio punteggio nominale, potranno consultare l'elenco collegandosi alla piattaforma Universitaly nell'area riservata.

Quando vengono pubblicate le graduatorie nazionali del Test di Medicina 2024

La graduatoria nazionale nominativa del test di Medicina verrà pubblicata sicuramente oggi, martedì 10 settembre. Non si conosce l'orario preciso di pubblicazione della graduatoria: potrebbe uscire all'alba oppure nel corso della giornata. Negli anni passati in genere era disponibile a partire dalle 11, ma sia nel 2022 che nel 2023 è stata pubblicata sulla piattaforma Universitaly già alle 7.

Dove consultare la propria posizione in graduatoria e come

Tutti coloro che sono interessati a conoscere la propria posizione in graduatoria possono collegarsi all'area riservata della piattaforma Universitaly. Per il test medicina 2024 è necessario raggiungere almeno 20 punti per entrare in graduatoria.

Cosa significano "assegnati", "prenotati", "in attesa", "fine posti"

Nella graduatoria nominativa tutti i candidati idonei vedranno associati al proprio nome uno specifico status. Eccoli, di seguito:

Assegnato : si rientra tra i posti utili nella prima scelta e ci si deve immatricolare entro quattro giorni;

: si rientra tra i posti utili nella prima scelta e ci si deve immatricolare entro quattro giorni; Prenotato : non si rientra nei posti della prima preferenza utile ma si è prenotati per una scelta successiva. In questo caso, ci si può immatricolare nella sede e nel corso entro il termine dei quattro giorni o attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Se ci si immatricola nella sede in cui ci si è prenotai, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse;

: non si rientra nei posti della prima preferenza utile ma si è prenotati per una scelta successiva. In questo caso, ci si può immatricolare nella sede e nel corso entro il termine dei quattro giorni o attendere che, a conclusione delle immatricolazioni di coloro che precedono in graduatoria, nello scorrimento successivo, si rendano eventualmente disponibili dei posti sulle preferenze migliori indicate. Se ci si immatricola nella sede in cui ci si è prenotai, si annullano automaticamente tutte le altre preferenze espresse; In Attesa : le sedi che sono state selezionate dal candidato tra le proprie preferenze hanno già distribuito i posti ma, avendo un punteggio utile, si pò restare in attesa di un posto in una sede di Medicina e Odontoiatria;

: le sedi che sono state selezionate dal candidato tra le proprie preferenze hanno già distribuito i posti ma, avendo un punteggio utile, si pò restare in attesa di un posto in una sede di Medicina e Odontoiatria; Fine posti: tutti i posti sono stati assegnati prima di raggiungere la propria posizione in graduatoria.

Come funzionano gli scorrimenti

Il 18 settembre sarà la data in cui avverrà il primo scorrimento di graduatoria pubblicato sempre dal CINECA sulla piattaforma indicata.