video suggerito

Test medicina 2024, online risultati di luglio: dove vedere i punteggi nominali e quando esce la graduatoria Sono online oggi i risultati nominali del Test di Medicina 2024 della seconda e ultima sessione del 30 luglio. I candidati possono visionare l’elaborato e la scheda anagrafica sulla piattaforma Universitaly. Si dovrà però aspettare il 10 settembre per conoscere quale sarà il punteggio minimo per quest’anno per entrare. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Test di Medicina 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono online i risultati della seconda e ultima sessione dei Test di Medicina 2024, tenutasi lo scorso 30 luglio. Nell'area riservata a ciascun candidato che ha svolto la prova sulla piattaforma Universitaly sono disponibili i punteggi, la scheda anagrafica e il modulo risposte. Per controllare il proprio punteggio è sufficiente accedere all'area riservata.

Tuttavia, nonostante siano usciti anche i punteggi nominali della seconda sessione del Test di Medicina 2024, non è ancora possibile stabilire quale sarà il punteggio minimo per entrare. Secondo gli esperti dovrebbe aggirarsi tra 70-75, ma la certezza non si avrà almeno fino al 10 settembre, quando verrà pubblicata la graduatoria nazionale nominativa.

Dove vedere i risultati nominali del test di medicina del 30 luglio

I punteggi della prova del 30 luglio del Test di medicina 2024, erano già disponibili sul sito Universitaly dall'8 agosto. I risultati erano stati pubblicati in abbinamento al codice etichetta assegnato a ogni candidato al momento della prova in sede d'esame, utilizzato per garantire il completo anonimato di ogni aspirante medico. Ma quanti avessero smarrito o non dovessero ricordare il proprio codice hanno dovuto aspettare fino ad oggi, mercoledì 28 agosto, per recuperarlo. In questa data infatti il CINECA, il consorzio interuniversitario italiano, ha pubblicato il compito e la scheda anagrafica di ogni candidato, sempre sul portale Universitaly.

Quando uscirà la graduatoria nazionale di Medicina: le date da ricordare

Oggi c'è stata la pubblicazione nell'area riservata di Universitaly dell'elaborato e della scheda anagrafica di ciascun candidato. Cosa succede ora? Bisognerà aspettare il 10 settembre, giorno in cui uscirà la graduatoria nazionale degli ammessi alla Facoltà di Medicina. A questo punto si sarà con maggiore certezza il punteggio minimo per quest'anno per entrate alla facoltà di Medicina. Il 18 settembre sarà invece la data in cui avverrà il primo scorrimento di graduatoria.