video suggerito

Test di Medicina 2024, online i risultati: dove e come vedere il proprio punteggio Sono online i risultati della seconda e ultima sessione dei Test di Medicina 2024, tenutasi lo scorso 30 luglio. A partire dalla mattina di giovedì 8 agosto, gli aspiranti medici troveranno i loro punteggi sul sito Universitaly e sapranno com’è andata la prova per l’accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. La pubblicazione della graduatoria nazionale sarà il 10 settembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Test di Medicina 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Test di Medicina 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono online i risultati della seconda e ultima sessione dei Test di Medicina 2024, tenutasi lo scorso 30 luglio.

A partire da oggi, giovedì 8 agosto, gli aspiranti medici troveranno i punteggi sul sito Universitaly e sapranno com'è andata la prova per l'accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. La pubblicazione della graduatoria nazionale sarà il 10 settembre.

Dove vedere i risultati del test di medicina del 30 luglio

I punteggi della prova del 30 luglio del Test medicina 2024, come già detto, sono disponibili sul sito Universitaly a partire da questa mattina. I risultati sono stati pubblicati in abbinamento al codice etichetta assegnato a ogni candidato al momento della prova in sede d'esame, utilizzato per garantire il completo anonimato di ogni aspirante medico.

Leggi anche Test di Medicina 2024, dove trovare le soluzioni e quando uscirà la graduatoria

Quanti avessero smarrito o non dovessero ricordare il proprio codice dovranno purtroppo aspettare fino al 28 agosto per recuperarlo. In questa data infatti il CINECA, il consorzio interuniversitario italiano, pubblicherà il compito e la scheda anagrafica di ogni candidato, sempre sul portale Universitaly.

Quando ci sarà la graduatoria nazionale: le date da ricordare

Fatta questa premessa e dopo aver consultato i risultati delle prove di ammissione, qui sotto ecco l'elenco con le prossime date importanti da tenere bene a mente per gli aspiranti medici:

il 28 agosto, come già spiegato, avverrà la pubblicazione nell'area riservata di Universitaly dell' elaborato e della scheda anagrafica di ciascun candidato;

come già spiegato, avverrà la pubblicazione nell'area riservata di dell' e della scheda anagrafica di ciascun candidato; dal 29 luglio al 2 settembre sarà possibile richiedere l' inserimento in graduatoria di merito e indicare le preferenze;

sarà possibile richiedere l' di merito e indicare le preferenze; il 10 settembre uscirà la graduatoria nazionale degli ammessi alla Facoltà di Medicina;

uscirà la graduatoria nazionale degli ammessi alla Facoltà di Medicina; il 18 settembre sarà invece la data in cui avverrà il primo scorrimento di graduatoria.