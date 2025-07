Gaza, almeno 8 bambini uccisi davanti a una clinica mentre aspettano con le loro madri il latte in polvere

L’ultima strage di innocenti in un centro medico che distribuisce latte in polvere per bambini nella Striscia di Gaza. Almeno 15 persone, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi da un raid israeliano mentre erano in coda.

Un attacco israeliano ha ucciso almeno 15 persone, tra cui donne e bambini, che si trovavano all'esterno di un centro sanitario nella città di Deir Al Balah, nel centro della Striscia di Gaza. L’ennesima strage a Gaza si è verificata ieri, giovedì 10 luglio, a darne notizia personale medico e funzionari locali. Secondo fonti mediche, i bambini uccisi sono almeno 8: il più piccolo aveva due anni e il più grande 14.

Il ministero della Salute di Gaza ha reso noto che le bombe hanno colpito un centro medico che distribuisce latte in polvere per bambini. Ci sono dei video del brutale attacco: si vedono bambini feriti, a terra sul pavimento, insanguinati. L’esercito israeliano ha detto di aver colpito un militante di Hamas che aveva preso parte agli attacchi del 7 ottobre. "Le IDF si rammaricano per qualsiasi danno arrecato a persone non coinvolte e operano per ridurre al minimo i danni", ha dichiarato in una dichiarazione alla CNN.

Le testimonianze: "Tutto si è trasformato in sangue e urla"

L'organizzazione umanitaria statunitense che gestisce la clinica teatro dell’attacco da parte sua ha affermato che il raid è una palese violazione del diritto internazionale. "Improvvisamente, abbiamo sentito il rumore di un drone che si avvicinava, e poi è avvenuta l'esplosione", ha raccontato un testimone all'agenzia di stampa AFP. "La terra ha tremato sotto i nostri piedi e tutto intorno a noi si è trasformato in sangue e urla assordanti". Fonti di Gaza contano almeno 82 vittime e 247 feriti nell’ultima giornata.

Secondo una indagine condotta da Medici Senza Frontiere, il tasso di mortalità nella Striscia di Gaza tra ottobre 2023 e marzo 2025 è risultato almeno cinque volte superiore rispetto a quello stimato prima dell’inizio della guerra. Tra i bambini sotto i cinque anni, la mortalità è risultata dieci volte più alta, e sei volte tra i neonati sotto il mese di vita. "Ci sono le morti legate alla malnutrizione, alla disidratazione, a malattie infettive che si diffondono in contesti di sovraffollamento, scarsa igiene e mancanza di acqua potabile. Teniamo conto che, anche in popolazioni sane, mesi di deprivazione possono portare a un rapido peggioramento della salute generale, soprattutto tra i bambini e gli anziani", è quanto ha spiegato a Fanpage.it Silvia Mancini, epidemiologa e responsabile affari umanitari di MSF.

Netanyahu lascia Washington: “Tutti gli obiettivi raggiunti"

Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu nelle scorse ore ha lasciato Washington per tornare in Israele. "Tutti gli obiettivi che si era prefissato di raggiungere durante la visita sono stati raggiunti", ha fatto sapere il suo ufficio. La visita di quattro giorni negli Usa di Donald Trump è arrivata sulla scia della guerra al programma nucleare iraniano alla quale si è unita anche Washington.