Netanyahu candida Trump al Nobel per la pace: "Con lui sicurezza e stabilità in tutto il mondo" Ospite di Trump alla Casa Bianca, Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver candidato il presidente americano per il Nobel per la pace. "Sta forgiando la pace mentre parliamo, in un paese, in una regione dopo l'altra", ha dichiarato.

A cura di Giulia Casula

Benjamin Netanyahu si è recato in visita alla Casa Bianca per una cena con Donald Trump e ha annunciato di aver nominato il presidente Usa per il Nobel per la pace. "Sta forgiando la pace mentre parliamo, in un paese, in una regione dopo l'altra", ha spiegato il premier israeliano, che ha consegnato a Trump la lettera inviata al Comitato del premio.

"Le nostre squadre, insieme, rappresentano una combinazione straordinaria per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità", ha proseguito Netanyahu, che ha espresso "apprezzamento e ammirazione" per la "leadership globale" degli Stati Uniti, elogiando gli sforzi dell'amministrazione Trump per "costruire la pace in molte regioni del mondo, soprattutto in Medio Oriente". Secondo il premier israeliano, la visione e la leadership del tycoon "hanno promosso una diplomazia innovativa, definita non dal conflitto e dall'estremismo, ma dalla cooperazione, dal dialogo e dalla prosperità condivisa",

Trump: "Hamas vuole il cessate il fuoco a Gaza"

La cena tra i due leader si è svolta mentre proseguono le trattative per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, incentrate su una possibile tregua di 60 giorni e sullo scambio di ostaggi israeliani con detenuti palestinesi . Ai giornalisti Trump ha detto di non credere che i negoziati siano in una fase di stallo e che anzi, "le cose stanno andando molto bene". Hamas "vuole un cessate il fuoco" a Gaza, ha dichiarato, fiducioso del fatto che la controparte palestinese sia disposta a concordare una tregua con Israele. "Vogliono incontrarsi e vogliono avere quel cessate il fuoco", ha ribadito.

Anche Netanyahu ha affermato di voler "costruire la pace con i vicini palestinesi" ma non "con quelli che non vogliono distruggerci". Il premier israeliano però, ha posto una condizione per un'eventuale fine del conflitto e cioè che la "sicurezza rimarrà sempre nelle nostre mani". Qualcuno, ha aggiunto, direbbe che in questo modo "non ci sarebbe un vero Stato palestinese: ma non ci importa".

Netanyahu: "Cerchiamo altri Paesi per sfollati palestinesi"

Interrogato sul piano di ricollocazione dei palestinesi proposto da Washington e quindi sul futuro della Striscia dopo la guerra, Netanyahu ha affermato che Trump sostiene la "libera scelta" e che Israele sta collaborando con gli Stati Uniti per trovare altri Paesi in cui i palestinesi sfollati possano vivere e dare loro "un futuro migliore". "Chi vuole rimanere può rimanere, ma chi vuole andar via deve poterlo fare", ha aggiunto. Il primo ministro non ha detto quali sarebbero i Paesi vicini disposti ad essere coinvolti in quest'operazione di deportazione ma che c'è una "grande collaborazione" e "qualcosa di buono accadrà". Intanto, nella Striscia continuano le vittime. Almeno 12 palestinesi sono morti in nuove incursioni israeliane, mentre secondo quanto riferito dall'Idf è di cinque soldati israeliani uccisi e altri 14 feriti il bilancio dell'esplosione di un ordigno ieri sera a Beit Hanoun, nel nord di Gaza.

Durante la sua permanenza negli Usa Netanyahu ha incontrato anche il segretario di Stato americano, Marco Rubio. I due hanno avuto "una conversazione seria e importante sul rafforzamento dell'alleanza tra Israele e gli Stati Uniti e sulle sfide comuni che affrontiamo a livello regionale e internazionale", ha scritto il premier israeliano su X. Netanyahu ha affermato che "abbiamo una opportunità storica per espandere gli Accordi di Abramo", costruendo una "pace allargata" tra Israele e tutti i suoi vicini, "grazie alla leadership del presidente Trump".

Una parte della cena è stata dedicata anche alla situazione in Iran a seguito degli attacchi americani ai siti nucleari di Teheran, celebrati da Netanyahu come "una vittoria incredibile". Trump ha aggiornato il premier israeliano sullo stato delle trattative sul nucleare, il cui prossimo round di colloqui sarebbe già stato fissato. "Presto, forse la prossima settimana", ha chiarito l'inviato Usa Steve Witkoff. "Mi auguro che la guerra sia finita: vogliono incontrarci e vogliono parlare, e la situazione è molto diversa rispetto a prima", ha detto ancora il tycoon.