video suggerito

Test di Medicina 2024, dove trovare le soluzioni e quando uscirà la graduatoria Si è concluso oggi il test di medicina per oltre 64.000 aspiranti studenti che si sono cimentai nella seconda prova. Ora è possibile controllare le soluzioni grazie al database pubblico disponibile sulla Piattaforma Accesso Programmato del Miur. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di apertura

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Test di Medicina 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi si è svolto il test di medicina per oltre 64.000 aspiranti studenti che si sono cimentati nella seconda prova per accedere ai circa 22mila posti a disposizione nelle facoltà di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria (1.500) per l’anno accademico 2024/25. La prova è durata 100 minuti durante i quali gli aspiranti studenti di medicina hanno dovuto rispondere a 60 quesiti presentati con 5 soluzioni di risposta, estratti da un'apposita banca dati.

Quattro prove erano di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, cinque di ragionamento logico e problemi, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica. Con la conclusione dei test di medicina ora è possibile controllare le soluzioni grazie al database pubblico disponibile sulla Piattaforma Accesso Programmato del Miur. Per avere la graduatoria finale, però, bisognerà attendere il prossimo 10 settembre.

Dove controllare le soluzioni alle domande del test di Medicina

Le soluzioni alle domande del test di Medicina 2024 possono essere controllare subito dagli aspiranti studenti attraverso il database pubblico disponibile su Accesso Programmato, la Piattaforma web del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel dettaglio, bisogna consultare semplicemente la banca dati di Medicina 2024 per trovare le soluzioni e le risposte corrette. Le domande del test di Medicina 2024, infatti, sono state estrapolate proprio da questa banca dati pubblica, contenente almeno 7.000 quesiti. Basterà consultare la domanda uscita nel test di oggi e vedere la risposta che nei documenti del Miur è sempre quella con la lettera A.

Quando esce la graduatoria con i punteggi

La graduatoria definitiva con i punteggi del Test di Medicina 2024, invece, ha una data precisa che è il prossimo 10 settembre. Nel frattempo i risultati del test di Medicina del 30 luglio saranno pubblicati giovedì 8 agosto 2024, mentre il 28 agosto i candidati del test di Medicina potranno accedere all'area riservata di Universitaly per consultare elaborato, punteggi e schede anagrafiche.