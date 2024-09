video suggerito

Graduatorie test di medicina, boom di 90 e punteggio minimo oltre le previsioni: “Ci sono anomalie” È polemica sui punteggi minimi per poter entrare in una delle facoltà di medicina delle varie università italiane dopo la graduatoria dei test di Medicina 2024. Nel mirino di studenti e associazioni il boom di 90 registrato quest’anno: “È un’anomalia che ci penalizza tutti”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

La graduatoria dei test di Medicina 2024 è appena uscita ed è già polemica sui punteggi minimi richiesti per potere entrare in una delle facoltà delle varie università italiane. A fronte di una previsione di un punteggio di 70-75 come risultato minimo per poter avere la certezza di poter entrare, infatti, la graduatoria reale ha dato un risultato decisamente maggiore. Il punteggio minimo si è attestato a 78,6 riducendo le speranze di molti studenti ma dando il via anche a numerose polemiche e ipotesi di ricorso.

In particolare nel mirino di studenti e associazioni il boom di 90 registrato quest'anno, sia in generale sia in alcuni atenei specifici, specialmente nelle sessioni di maggio e luglio. "Napoli, Palermo e Padova si confermano al vertice della classifica per il maggior numero di punteggi pieni ai test di Medicina, sia alla prima che alla seconda prova” spiegano a La Presse dal Comitato per il Diritto allo studio Medicina.

"Se i 90 fossero dovuti solo a eccellenti capacità mnemoniche dovremmo avere una certa omogeneità tra le sedi. Invece, alla Federico II ben 105 su poco più di 3mila candidati hanno ottenuto un punteggio pieno a luglio (il 3,4%), mentre a Torino, solo 32 su più di 1900 candidati hanno ottenuto lo stesso risultato (il 1,7%). È un’anomalia che ci penalizza tutti” aggiungono dal comitato.

Secondo la classifica degli atenei in cui i candidati hanno ottenuto i punteggi più alti, proprio la Federico II è quella che ha scalato di più posizioni rispetto allo scorso anno. Il punteggio più basso quest'anno invece nelle università di Messina, Catanzaro, Crotone e Sassari. "Nei mesi passati, abbiamo già denunciato la mancanza di controlli, metaldetector e aule schermate ai test di Medicina" denunciando dallo stesso comitato, temendo furbetti durante i test di medicina 2024.

Non solo, come spiega Studenti.it, gli esperti di TestBusters hanno segnalato anche un'altra anomalia nella graduatoria dei test di medicina 2024 pubblicata il 10 settembre: se a maggio ci sono stati 889 candidati che hanno preso 90, e 579 a luglio, la somma tra i due dati è pari a 1468 ma i punteggi massimi nella graduatoria pubblicata sono 1500, 32 in più di quelli che sarebbero dovuti essere.