Mare Fuori 5, Ludovico Di Martino sarà il regista dopo l'addio di Ivan Silvestrini Ludovico Di Martino sarà il nuovo regista di Mare Fuori 5. A confermarlo, dopo l'addio di Ivan Silvestrini, è il produttore Roberto Sessa.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la quarta stagione di Mare Fuori, è notizia già nota che la produzione ha firmato anche per un quinto e un sesto capitolo della serie che è riuscita a conquistare i consensi del grande pubblico. Dopo l'annuncio di Cristiana Farina, l'ideatrice del progetto, nonché sceneggiatrice, decisa a lasciare la scrittura della quinta stagione, è arrivato anche quello di Ivan Silvestrini, il regista, che ha salutato i fan dicendo che quella in corsoè l'ultima da lui diretta. Al suo posto, dietro la macchina da presa, ci sarà Ludovico Di Martino, già noto per aver diretto una delle serie teen più amate di sempre: Skam.

Ludovico Di Martino è il nuovo regista di Mare Fuori

A confermare la scelta del nuovo regista è stato Roberto Sessa, il fondatore di Picomedia, casa produttrice della serie, che ha sottolineato il significativo cambio di passo che Mare Fuori dovrà affrontare sin dalle prossime stagioni. Il nuovo regista, Ludovico Di Martino, pur essendo piuttosto giovane, ha infatti 32 anni, ha all'attivo dei lavori di non poco spessore come la terza stagione di Skam Italia, una delle serie Netflix più amate e seguite degli ultimi anni. Un teen drama in piega regola, capace di appassionare non solo gli adolescenti, trattando tematiche delicate e di grande impatto socioculturale, di conseguenza è facile intuire il perché la produzione abbia puntato sul nome di Di Martino. Tra i suoi lavori più recenti si ricordano anche La Belva, film con Fabrizio Gifuni del 2020 e anche I Viaggiatori, film del 2022.

L'addio di Ivan Silvestrini

Ad annunciare il suo addio alla serie, che lo vedeva alla regia da metà della seconda stagione è stato Ivan Silvestrini che, infatti, ha scritto una lunga lettera agli appassionati della serie che con lui avevano instaurato anche uno scambio continuo. Su Instagram, infatti, il regista si era congedato sottolineando l'importanza di questi anni: "Ho trattato ogni stagione come fosse l'ultima, ma stavolta è davvero l'ultima, lo è per me" e ancora: "Non so cosa succederà nella prossima stagione. Quando ho preso la mia decisione la stavano ancora scrivendo, e aspetterò con la vostra stessa curiosità".