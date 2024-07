video suggerito

Martina Colombari fuori da un evento dopo l’episodio col figlio Achille: una sua scelta, non è stata allontanata Diversamente dalle indiscrezioni circolate in rete, è stata Martina Colombari a chiedere di essere sostituita nel ruolo di madrina dell’evento “Bandiere sotto le stelle”, previsto per il 20 luglio a Bibbiena. Dopo lo spiacevole episodio social con il figlio Achille Costacurta, l’ex Miss Italia ha preferito concedersi qualche giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Martina Colombari fatta fuori da un evento”: è questo quanto si legge all’interno di una serie di ricostruzioni finite in rete a proposito dell’evento “Bandiere sotto le stelle”, previsto per il 20 luglio prossimo a Bibbiena, in provincia di Arezzo. L’ex Miss Italia sarebbe dovuta essere la madrina dell’evento, come comunicato dall’organizzazione. A pochi giorni dalla data prevista, tuttavia, Colombari è stata sostituita dalla collega Natasha Stefanenko.

È stata Martina Colombari a chiedere di essere sostituita

Fanpage.it ha appreso che la sostituzione in corsa non è stata voluta dall’organizzazione dopo i fatti che hanno recentemente investito Colombari, con i contenuti (foto di strane polveri e insulti alla madre) postati su Instagram dal profilo che risponde al nome del figlio Achille Costacurta. È stata Colombari stessa a chiedere gentilmente di essere sostituita per potersi occupare della sua famiglia. Dopo i fatti spiacevoli che l’hanno coinvolta – e dei quali, evidentemente, non ha colpa – l’ex Miss Italia non se l’è sentita di presenziare all’evento. Conosciuta come una professionista che, in 30 anni di lavoro, non ha mai mancato ai suoi impegni, l’organizzazione ha accordato la richiesta gentilmente avanzata.

Le Instagram stories sul profilo di Achille Costacurta

Pochi giorni fa, sul profilo Instagram di Martina Colombari, sono comparsi una serie di commenti offensivi partiti dal profilo Instagram del figlio Achille, nato dal legame con Billy Costacurta. Oltre agli insulti indirizzati all’ex Miss Italia, dal profilo del giovane – che potrebbe essere stato hackerato sebbene l’ipotesi sia indebolita dalla pubblicazione di una foto del suo passaporto – sono state pubblicate una serie di foto di strane polveri rosa e mazzette di denaro. Dopo le stories, il profilo di Achille Costacurta è stato cancellato.