Martina De Ioannon insultata sull’account del ristorante di famiglia, proprietari costretti a blindare i commenti La shitstorm che ha investito Martina De Ioannon dopo la fine di Temptation Island e la decisione di lasciare il fidanzato Raul Dumitras si è abbattuta sul ristorante di famiglia della romana. I proprietari del locale sono stati costretti a blindare i commenti su Instagram e a rimuovere gli insulti contro la giovane. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L’account Instagram del ristorante di proprietà della famiglia di Martina De Ioannon è stato blindato per provare a contenere la shitstorm che si è abbattuta sulla giovane protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, e in virtù della decisione di lasciare il compagno Raul Dumitras dopo essersi resa conto di essere attratta dal single Carlo Marini, Martina è diventata il bersaglio di un cospicui numero di haters. Sono numerosissimi quelli che si sono diretti sulla pagina Instagram del ristorante apparentemente alla famiglia De Ioannon per insultare la romana. Per questo momento, nella speranza di provare a contenere l’ondata di odio nei suoi confronti, i commenti nella pagina Instagram del ristorante sono stati blindati. Numerosissimi, invece, sono stati i commenti cancellati da chi gestisce la pagina contenenti gli insulti peggiori arrivati alla giovane.

Martina De Ioannon blinda anche il suo profilo: “Vi auguro il mio stesso menefreghismo”

Dopo avere blindato l’account Instagram del ristorante di famiglia, Martina è stata costretta a fare lo stesso con il suo profilo personale. Dopo avere letto feroci e ingiustificabili giudizi sul suo conto, la romana ha disattivato la possibilità di commentare le sue foto. Ma a chi le consigliava modi per arginare la shitstorm, ha risposto ostentando indifferenza: “Io nemmeno li sto leggendo. Mi stanno dando un’importanza che io a loro non ho mai dato e non darò mai. Sono troppo sicura di me e forte. Vi auguro di avere il mio stesso menefreghismo”.

L’ultimo video sul profilo TikTok di coppia di Raul e Martina

Una nota di colore, l’unica in questa vicenda che sta assumendo caratteri preoccupanti. Poco prima di partire per Temptation Island. Raul e Martina avevano postato un video di coppia sul loro account TikTok realizzato utilizzando come sottofondo musicale la canzone “1000 giorni di te e di me” di Claudio Baglioni. A sorpresa, e probabilmente non a caso, proprio lo stesso brano è stato utilizzato come colonna sonora dell’ultimo falò di Raul e Martina, momento che ha sancito la loro – per il momento definitiva – separazione.