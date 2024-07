video suggerito

Martina infatuata di Carlo a Temptation Island, al falò chiude la storia con Raul: “Non ti amo più” Martina e Raul si sono lasciati nella puntata di Temptation Island di questa sera, giovedì 25 luglio. Lei ha confessato di essersi infatuata del tentatore Carlo e al fidanzato ha ammesso: “Non ti amo più come prima”. Raul, in lacrime, ha aggiunto: “Volevo rispetto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Temptation Island di stasera, giovedì 25 luglio, è arrivato il momento per Martina e Raul di incontrarsi al falò di confronto finale. Prima di essere chiamati in spiaggia, Raul ha avuto modo di vedere nuovi video della fidanzata, in crisi per essersi infatuata del tentatore Carlo. Martina ha confessato di sentirsi in colpa per aver stravolto i suoi sentimenti: una volta trovatasi davanti al fidanzato, ha ammesso di non amarlo più.

I video di Martina e Carlo prima del falò di confronto

Prima del falò di confronto, Raul, nel pinnettu, ha visto nuovi video di Martina. La fidanzata si è avvicinata sempre di più al single Carlo al punto da mettere in dubbio, totalmente, il suo rapporto con Raul: "Quando penso a Carlo, non vorrei parlare della mia situazione, non mi va. Non avrei mai immaginato una situazione del genere, ero sicura di me" ha confessato. Carlo, dopo aver ascoltato la sua confessione, ha commentato: "Io vedo che tu pensi a qualcos'altro, non alla tua relazione. Martina sa chi è, sa ciò che vuole, e io sono felice". "Sono tranquillo, magari limoneranno pure" ha dichiarato Raul nel pinnettu, durante la visione. Sia Martina che Carlo si sono dichiarati interesse: "Sto bene, non sei mai stato il mezzo, non ne avevo bisogno. Sei Carlo" ha rivelato lei prima di scrivergli sulla gamba la parola "Inaspettato". Insieme, nel villaggio delle fidanzate, si sono buttati in acqua, dove i microfoni non potevano raggiungerli. Raul, terminata la visione, ha avuto uno sfogo di rabbia come i precedenti: "Deve finire per forza". Ma i video per lui non erano ancora terminati. Rientrato nel pinnettu, ha assistito al gesto di Martina che si è avvicinata al single Carlo rivelandogli: "Non riesco più a trattenermi. Quando mi hai detto "Che vuoi fare?, non lo abbiamo definito. Tanto lo so che fuori mi trovi. Anche se non so cosa succede in questi giorni, ma vogliamo la stessa cosa". Raul, prima del falò, ha ragionato ad alta voce: "Incredibile, è assurdo, il mondo è sottosopra".

Prima di incontrare Raul, anche Martina ha avuto un crollo. In lacrime, sul letto, ha confessato al tentatore: "Mi sento una st*on*a per tutto, per quello che sto capendo. Lui non se lo aspetta, mi sento in colpa per quello che sta succedendo dentro di me". Poi, nel pinnettu, ha assistito alle confessioni di Raul al falò con Filippo Bisciglia. "Mi si spezza il cuore a vederlo così, non voglio vederlo così. Mi sento in colpa, mi risposta su di noi. Non ci posso fare niente, abbiamo due concezioni di relazione diversa, se n'è reso conto anche lui. Lo vedo così, fine" ha commentato, in lacrime, prima di abbracciare Carlo per salutarlo. "Mi hai ascoltato, capita, mi hai aiutato tantissimo", le parole al tentatore prima di andare via. Ad attenderla il falò con Raul.

Il falò di Martina e Raul, lei ammette: "Non ti amo più"

Arrivati entrambi sul tronco, la prima a parlare è stata Martina: "Siamo entrati qui con una motivazione, reputavo te troppo geloso. Se non facevo tutto con te, sbagliavo. Ti ho messo alla prova per valutare se sei in grado di stare distante da me e fare un percorso per capire che alla nostra età possiamo concederci altro. Qui dentro è stato difficile, sono sempre stata convinta di me, su tutto. Credevo mi mancassi, invece sto bene. Hai iniziato a confrontarti con altri ragazzi, hai aperto gli occhi. Poi incontri una persona che ti piace, ti piace come ti parla, però ti conosco. Mi preme dirti che non c'entra nulla con noi due, e questa cosa mi ha fatto ragionare. Se fossi stata innamorata, non mi sarei lasciata andare. Ho visto il video in cui mi fai un dispetto facendoti le coccole con un'altra. Ho fatto il mio percorso, mi sono messa in gioco, a differenza tua". Insieme hanno assistito al video nel quale Luca consiglia a Raul di divertirsi, poi quello in cui si avvicina alla single Siriana. "Sei stata egoista, tu non stavi al mio passo" – ha commentato Raul – "Non voglio farti sentire sbagliata, lo sanno tutti che hai sbagliato". Martina ha continuato: "Io non mi sono comportata con una persona così, l'ho fatto solo dopo essermi aperta. Mi hai fatto un dispetto, una ripicca. Io non vivo di ripicche, vivo di quello che sento".

"Prima di arrivare a fare quelle cose, ho ragionato, ho elaborato dei pensieri" ha continuato Martina. Raul ha aggiunto: "Hai denigrato la mia persona, hai detto che parliamo di Tik Tok. Non hai mai avuto il coraggio, anche stavolta hai pensato a te stessa. Mi dovevi chiamare e dire "Ho capito questo". Hai fatto una figuraccia. Sei stata leggera, frivola, banale. Pensi solo alle tue cose, no dai peso ai gesti. Io ti amo troppo, sono stato debole. Non meriti niente di quello che ti ho dato". "Passo per quella cattiva, non mi posso sentire sbagliata a 26 anni", le parole di Martina. "Tu non conosci la vergogna, io non ti ho mai tradito, neanche qua dentro" ha concluso Raul. Martina, allora: "Anche io non ti ho mai tradito, tu senza Martina non avevi più amici, non uscivi più. Mi hai fatto sentire sbagliata anche se stavo un'ora al telefono con mia madre. Se ti portavi dietro tutto questo dolore, mi lasciavi. Io sono vera sempre, non riesco a mentire a me stessa". Parlando del suo rapporto con Carlo, ha aggiunto: "Non mi aspettavo tutto questo". Raul, in lacrime, ha confessato: "Mi hai deluso, non mi aspettavo nulla. I primi giorni ho pensato magari sta giocando. Volevo rispetto, mi hai insultato, tu vuoi insultare la mia testa?". Martina ha concluso, davanti a Filipo Bisciglia: "Io lo guardo ed è sempre lui per me, ma non lo amo più come prima". La coppia ha lasciato il falò da separati.