Raul e Martina un mese dopo Temptation Island sono tornati insieme? Cosa è successo alla coppia Durante l'ultimo falò di confronto a Temptation Island 2024, Martina De Ioannon aveva deciso di lasciare Raul Dumitras perché non più innamorata. Cosa è successo a un mese di distanza? Sono tornati insieme o hanno chiuso per sempre la loro storia? E che cos'è accaduto con Carlo Marini?

A cura di Stefania Rocco

Raul Dumitras e Martina De Ioannon si erano lasciato durante il loro falò di confronto a Temptation Island 2024. Era stata la ristoratrice romana a decidere di interrompere la loro relazione dopo essersi resa conto di non essere più innamorata, complice anche l’attrazione nei confronti del single Carlo Marini. A un mese dalla fine della registrazioni, che cosa è accaduto alla ex coppia? A svelarlo è il filmato che mostra l’intervista rilasciata dai due pubblicato su Witty Tv.

Raul Dumitras: “Con Martina non ci siamo più sentiti, mi aspettavo mi cercasse”

“Finito il falò c’era un mix di emozioni forti. Ero deluso e dispiaciuto. Ho avuto un crollo, piangevo e non mi capita spesso. Ripensavo alle cose successe lì e successe in passato”, ha spiegato Raul di fronte alle telecamere della trasmissione, “Appena tornato a casa mi è mancata moltissimo quindi è stato particolare tornare e, di botto, non averla. Si può essere molto delusi da una persona ma non puoi cancellare il sentimento come se niente fosse. Se è amore, non passa così”. Raul ha quindi spiegato come ha vissuto l’ultimo mese lontano dalle telecamere:

Secondo me, e per come sono andate le cose nel programma, è uscito fuori che non ero io il problema. C’è sempre stato qualcos’altro sotto. Io stavo su un altro livello della nostra relazione: un altro tipo di amore, di rispetto o di pensiero. La facevo molto più brillante, non mi aspettavo quasi nulla di quello che ho visto. Sapevo che avrebbe fatto amicizia con chiunque e quel lato di Martina mi piace, ma non mi aspettavo che entrasse in intimità. Ho visto la persona che amavo sminuirmi, parlare male di me. Pensavo di essere per lei altro rispetto a quello che è venuto fuori. Rispetto al sentimento verso di lei, sarei falso a dire che non c’è nulla. Ma non nego che è andato a scemare tantissimo. Ho perso stima. Non ci siamo più sentiti. Magari l’orgoglio è sbagliato ma per quello che ho visto e sentito, non avrei mai potuto cercarla. Mi sarei aspettato che fosse lei a cercare un confronto che non è arrivato. Ha continuato a confermarmi quello che ho visto dentro. È stato bello e forte anche rivedermi debole. Non mi apro mai, sembra sempre che sono quello duro ma non è così. C’è tanta profondità, sentimenti, dolcezza e tenerezza. Mia madre si emoziona spesso durante le puntate. Mi ha visto fragile ed è fiera di questo. Sono riuscito a piangere e a liberarmi. Io che pensavo non fosse da uomo farlo davanti agli altri, ho capito che mi sentivo più leggero. Il percorso è stato molto più forte di quanto mi sarei mai aspettato. Mi ha tolto una persona che per me era tutto e con cui avrei voluto fare delle cose importanti però mi ha dato consapevolezza e forza. Mi sono riscoperto. Sono fiero del mio percorso e va bene così. La priorità sono io. Mi auguro di vivere sempre così, con la massima sincerità. Di dare quello che do e di cercare di ricevere lo stesso.

Martina De Ioannon continua a frequentare Carlo Marini: “Raul non mi è mancato”

“Il rientro a casa me lo aspettavo diverso. Pensavo di accusare il colpo rientrando, perché comunque Raul ha sempre fatto parte della mia quotidianità. È stato importantissimo per me quindi ero convinta che mi mancasse tanto nel quotidiano. Invece ho capito di avere preso la decisione giusta”, ha spiegato Martina, apparentemente serena:

Non pensavo andasse così questa esperienza. Ero convinta di amare Raul e di voler risolvere il problema della gelosia ma già dopo la prima settimana mi sono resa conto che il problema era un altro. Guardandomi dentro, ho capito che non riconoscevo in lui la persona con cui volevo stare per la vita. Dentro di me è nata una sorta di empatia nei confronti di un’altra persona e anche lì ho preferito essere onesta. Avrei potuto lasciare Raul e chiudermi ma quando ho capito che sentivo un’intesa, ho preferito vivermela. Fa male vedere la persona che ami stare con un’altra ma fa male anche rendersi conto di dover lasciar stare una relazione che per te era importante perché non ami più. Per me sarebbe stato molto più facile scusarmi per determinati atteggiamenti ma avrei fatto male alla vita di Raul e sarebbe stato sbagliato. Mi ha fatto sentire bene essere onesta sia con me che con lui. L’unica cosa che mi rimprovero è non averlo salutato al falò, di non avergli dato un abbraccio perché non ho niente contro di lui. Mi dispiace per com’è andata perché non pensavo che sarei uscita dal programma senza di lui. Quando ho realizzato che ne stavo uscendo senza di lui ho pianto perché sapevo che stavo cominciando un’altra vita. Carlo mi ha contattato il giorno dopo che sono uscita dal programma. Inizialmente, abbiamo parlato in modo molto sporadico. Quando poi ci siamo aperti, abbiamo cominciato a fidarci. Ci siamo visti ma adesso non riesco a pensare a un rapporto. Per ora ce la viviamo serenamente. Io sono uscita da una relazione che per me è stata importantissima e vado piano. Mi auguro di vivere i rapporti nella mia vita sempre con la stessa onestà con la quale ho vissuto là dentro. Mi auguro di trovare un rapporto sano in cui ognuno abbia i suoi spazi, ci si ascolti e si risolvano i problemi senza finire per forza a litigare. Amare non significa dover stare sempre con l’altro o basare sull’altro la propria vita. Grazie al programma ho capito che non si può fuggire dalla verità.