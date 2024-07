video suggerito

Raul furioso con Martina a Temptation Island: “Aspetto che sbagli così al falò finale nemmeno la guardo” Raul Dumitras sembra ormai vicino a decidere di interrompere il rapporto con la fidanzata Martina De Ioannon. Dopo averla vista ancora vicina al single Carlo, il romano perde la pazienza: “Sto aspettando faccia quel passo in più così arrivo su quel tronco e nemmeno la guardo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Prosegue il viaggio nei sentimenti di Martina De Ioannon e Raul Dumitras nella quarta puntata di Temptation Island 2024. Per la prima volta, la ragazza viene convocata nel pinnettu per vedere delle immagini. Nel villaggio dei fidanzati, a Raul viene consigliato di viversi la vita insieme alle single. Lui si avvicina a una delle tentatrici ma la fidanzata Martina sembra riderne: “Lo sta facendo apposta ma mi dà fastidio. Tanto. Lo vedo palesemente come un dispetto. La differenza tra me e lui è che con Carlo io sono vera”. Per Martina c’è un secondo video: mostra di nuovo Raul insieme alla single Siriana e Martina si ribella: “Io non faccio così con Carlo. Sono scioccata”. Fuori dal pinnettu, Martina rivela per la prima volta di avere avuto dei dubbi: “Stavo aspettando questa parte perché passavo sempre per pazza. Invece lui è così, un donnaiolo”. La ragazza si scioglie in lacrime: “Non piango di gelosia. Sono stata attenta a ogni cosa con Carlo. Questa ragazza non l’ho mai sentita nominare. Lui è questo, si prende le coccole da chiunque anche se non c’è un’intesa mentale. Mi fa capire che ho sempre avuto ragione. È una liberazione, mi ha sempre fatto passare per psicopatica. Con me le ripicche si pagano care, carissime. Se prima vivevo a 90, adesso vivrò a 100”.

Raul: “Ho una compilation di video di Martina insieme a Carlo”

Anche Raul viene convocato nel pinnettu per vedere nuove immagini di Martina con il single Carlo. Tra i due c’è la solita complicità. “Se continuo a viverla così, capirò tante cose, nel bene e nel male”, ammette Martina. Raul si innervosisce: l’intesa tra la compagna e il single Carlo è evidente. “Ho una compilation di video, batterò il record”, commenta Raul, evidentemente furioso.

Martina sempre più vicina a Carlo, Raul: “Si è invaghita”

È il momento del nuovo falò. La prima a sedersi sul tronco è Martina che ribadisce quanto visto nel pinnettu: “Fuori mi faceva dei dispetti e anche qui ha preso la prima persona capitata per farmi un dispetto”. Per lei c’è un altro video: mostra Raul vicino alla single Siriana e soprattutto il loro approccio fisico. “Sono delusa ma dentro di me lo sapevo”, è il commento di Martina, “Mi dà molto fastidio, è il mio fidanzato. Devo mandarlo giù. Qua dentro le dinamiche sono diverse e lo capisco ma io, a differenza sua, apro argomenti”. Anche per Raul c’è un video: Martina confessa al single Carlo che Raul non è mai stato il suo tipo, sotto ogni punto di vista, e sembra ormai pronta ad approfondire la conoscenza con il single. Raul: “Dimostra di non avere coraggio di dirmi che è cambiato qualcosa, che non è sicura. Mi desse una risposta, sorpassasse il limite. Sembra invaghita”. Terminato il falò, Raul scarica la sua rabbia e ammette il suo fastidio: “Ha detto che non sono il suo tipo. Che tipo ha se io non sono il suo tipo? Sono curioso. Deve fare quel passetto in più così arrivo du quel tronco e manco la guardo”.