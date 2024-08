video suggerito

Martina Colombari torna sui social dopo gli insulti del figlio Achille: “Un passo alla volta per la serenità” Martina Colombari è tornata sui social dopo i post e gli insulti del figlio Achille, pubblicati prima che il suo account Instagram fosse disattivato. La prima foto fa riferimento proprio alla spinosa vicenda che l’ha vista, suo malgrado, protagonista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Martina Colombari torna sui social dopo i post pubblicati dal figlio Achille Costacurta prima che il suo account fosse disattivato. L’ex Miss Italia, dopo essere diventata oggetto di un duro attacco da parte del figlio (che oltre agli insulti indirizzati alla madre, aveva postato foto di polveri rosa e di mazzette di soldi), aveva scelto di disertare un evento pubblico per poter dedicare del tempo a se stessa e alla sua famiglia. Poche ore fa, però, ha scelto di tornare attiva su Instagram. E il primo scatto pubblicato fa proprio riferimento alla vicenda che l’ha, suo malgrado, protagonista.

Il primo post di Martina Colombari dopo il silenzio seguito alla querelle con Achille Costacurta

Dopo avere postato una foto in cui compare sorridente e in primo piano, Colombari ha pubblicato la seguente didascalia: “La pazienza non è l’abilità di aspettare. Ma è l’abilità di mantenere la calma mentre si aspetta. Un passo alla volta per la serenità”. Una frase che fa riferimento alla delicata situazione familiare che l’ex Miss Italia sta vivendo e che si augura di poter risolvere al più presto. Migliaia i like ricevuti dal post, molti dei quali arrivati anche dagli amici noti della famosa coppia.

Disattivato l’account Instagram di Achille Costacurta

Nel frattempo, resta disattivato il profilo Instagram di Achille Costacurta, figlio di colombari e del marito Billy. Il contenuto dei post – alcuni denigratori nei confronti della madre, altri francamente discutibili – potrebbe avere spinto la celebre piattaforma a oscurare il profilo dell’ex concorrente di Pechino Express (format cui aveva partecipato in coppia proprio con la madre). Colombari e Costacurta non hanno pubblicato alcuna dichiarazione ufficiale a proposito delle storie postate pubblicamente dal figlio. Anche oggi, continuano a occuparsi della vicenda in privato in attesa di tempi migliori e più sereni.