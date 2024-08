Martina Colombari e Achille Costacurta di nuovo insieme sui social, torna il sereno tra madre e figlio

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

Martina Colombari e Achille Costacurta tornano a mostrarsi insieme sui social dopo il caos dello scorso luglio, quando il figlio di Colombari e dell'ex calciatore Alessandro Costacurta aveva postato sui social delle foto finite al centro dell'attenzione per la presenza di elementi particolare (strane polveri rosa) e attacchi indirizzati proprio alla madre.

Il video di Achille Costacurta sui social

Erano seguiti giorni complessi, nel corso dei quali la stessa Martina Colombari aveva preferito evitare commenti pubblici e aveva scelto di rinunciare a un evento al quale avrebbe dovuto partecipare in qualità di presentatrice proprio per chiudersi in un momento di riservatezza. A un mese di distanza sembra essere tornato il sereno, visto che Achille Costacurta ha pubblicato su Tik Tok (dove il suo account è ancora aperto a differenza di Instagram) un video insieme a sua madre in cui entrambi compaiono sorridenti e apparentemente sereni. Si tratta di una breve clip nella quale Costacurta si filma insieme a Martina Colombari e aggiunge la didascalia "partner in crime".

Le vacanze insieme dopo il caos di luglio

Colombari ride e sorride mentre il figlio la riprende. In questi giorni Achille Costacurta si trova in vacanza in montagna insieme ai genitori, ma né lui né sua madre avevano postato foto o video che lo comunicassero in modo chiaro. Segnalo chiaro di un silenzio dall'effetto rasserenante "cercato", visto che l'ex Miss Italia condivide spesso sui social immagini e riflessioni varie. Solo nei giorni scorsi aveva rotto il silenzio parlando della vicenda e dicendo che "un passo alla volta" si sarebbe "ritrovata la serenità".

Colombari e Costacurta, il rapporto complesso col figlio: "Ci siamo fatti aiutare"

Achille Costacurta e Martina Colombari hanno avuto grande visibilità come binomio in occasione della partecipazione in coppia a Pechino Express, ma è vero anche che il rapporto genitori-figlio ha avuto anche le sue difficoltà negli ultimi anni, dovute a intemperanze caratteriali del figlio che Colombari non ha mai negato e che hanno portato anche a qualche problema con la legge, vista la vicenda dell'aggressione a un vigile per il quale Costacurta si era poi scusato. "Achille fa dannare e urlare, ma anche ridere, come tutti i 18enni", aveva detto in un'intervista, raccontando che l'effetto Covid aveva determinato anche forti scompensi che avevano convinto la coppia a intraprendere un percorso: "Ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli". In questo senso era stata proprio l'esperienza di Pechino Express a fungere come una sorta di seduta terapeutica.