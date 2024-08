video suggerito

Alessandro Billy Costacurta rompe il silenzio sul figlio Achille: “Non potrà mai dire che non ci sono stato” Alessandro Billy Costacurta rompe il silenzio sul figlio Achille Costacurta dopo la delicata questione social, nata a seguito di attacchi a sua madre Martina Colombari con foto di strani polveri rosa e mazzette di soldi: “Non potrà mai dire che non sono stato presente. Vedo che insieme a mio figlio c’è una generazione di adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel nuovo episodio di Stories di Sky TG24, l'ex difensore del Milan Alessandro Billy Costacurta racconta la sua carriera e la sua vita personale. Ospite del vicedirettore Omar Schillaci e diretto da Francesco Venuto, Costacurta si apre su tutto, dalle sue origini in provincia di Varese alle sue esperienze con il Milan, fino al suo matrimonio con Martina Colombari, che conquistò dopo una sfilata di Armani dove "c'era la fila" per corteggiarla, e alle recenti delicate questioni legate al figlio Achille Costacurta. In onda il 19 agosto alle 21:00 su Sky TG24 e alle 24:00 su Sky Sport Calcio, disponibile anche On Demand.

Sul figlio Achille: "Non potrà mai dire che non sono stato presente"

Alessandro Billy Costacurta si apre sul figlio Achille: "Mio figlio è molto ammirato dalla mia pazienza, mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili. E gli ho veramente tenuto compagnia, non potrà mai dire che non sono stato presente", ha raccontato, per poi allargare lo sguardo a tutta una generazione di ragazzi che fatica a trovare il proprio posto nel mondo, "proprio perché vedo che insieme a mio figlio c'è quasi una generazione di adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli. Hanno bisogno di una mano e forse noi adulti ce ne stiamo fregando un pochino troppo".

L'amore con Martina Colombari: "C'era la fila"

Un passaggio obbligato sulla madre del figlio Achille, Martina Colombari, che trova spazio nel racconto. Il nastro si riavvolge a quando Alessandro Costacurta conquistò sua moglie: "c’era una fila, ma io sono stato sempre bravo nell’anticipo", ha scherzato.

Leggi anche Martina Colombari e Achille Costacurta di nuovo insieme sui social, torna il sereno tra madre e figlio

"A quel tempo faceva le sfilate e chiamai direttamente Giorgio Armani per avere un posto in prima fila. Dopo la sfilata c’era un after party allora mi feci invitare anche lì, la corteggiai a quella festa e da lì nacque tutto".