I funerali di Papa Francesco in diretta tv e streaming: dove seguirli e orari su Rai, Mediaset, La7 e Sky Come seguire in diretta tv e streaming i funerali di Papa Francesco, morto il 21 aprile 2025. L'ultimo saluto al Santo Padre è in programma per sabato 26 aprile, dalle 10:00, in Piazza San Pietro. Il portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato che la tumulazione, subito dopo il corteo regolarmente ripreso, sarà privata.

Dopo i cambi di palinsesto decisi a seguito della morte del Papa avvenuta lo scorso 21 aprile 2025, le principali reti televisive si preparano per trasmettere in diretta televisiva i funerali del Santo Padre che si terranno sabato 26 aprile 2025. Papa Francesco è morto alle 7.35 della mattina di Pasquetta a causa di un ictus cerebrale che ha prodotto coma e collasso cardiocircolatorio: per l'ultimo saluto in programma per sabato, alle ore 10 in Piazza San Pietro, sono attesi almeno 200mila fedeli e 170 delegazioni di capi di Stato e di governo. Il portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato che la tumulazione sarà privata, subito dopo il corteo regolarmente ripreso dalle telecamere. Ecco come sarà possibile seguire l'evento in tv e in streaming su Rai, Mediaset, La7 e Sky.

I funerali di Papa Francesco in diretta tv su Rai 1, Canale5 e La7

Le principali reti televisive trasmetteranno i funerali di Papa Francesco sabato 26 aprile 2025 in diretta. Rai 1, Canale5, La7 e non solo: gli speciali TG1 e TG5 e Enrico Mentana con TgLa7 seguiranno e racconteranno le esequie in diretta. I funerali saranno trasmessi anche su Tv2000 e su SkyTg24.

A che ora vedere i funerali di Papa Francesco in televisione

La diretta televisiva su Rai 1, a cura del Tg1, inizierà alle ore 8.25. Lo speciale Tg5 che trasmetterà l'evento in diretta da Piazza San Pietro inizierà alle 8.45. Enrico Mentana con il TgLa7 inizierà la trasmissione alle ore 9.40. L'evento sarà trasmesso in diretta anche su Tv2000 e l'inizio è programmato per le 8.30. SkyTg24 sarà in onda con uno speciale dedicato ai funerali a partire dalle ore 8:00.

Dove seguire i funerali in diretta streaming

I funerali di Papa Francesco potranno essere seguiti anche in diretta streaming. Il canale Youtube di VaticanNews trasmetterà le esequie. Anche le piattaforme streaming Rai Play e Mediaset Infinity saranno disponibili per la trasmissione in diretta dell'evento. SkyTG24 e SkyGo per tutti gli abbonati Sky.

I funerali in diretta ma la tumulazione sarà privata

Il portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisato che il corteo che porterà la salma di Papa Francesco da Piazza San Pietro a Santa Maria Maggiore sarà con la velocità a passo d'uomo e sarà coperto in diretta, ma "la diretta terminerà all'arrivo in Basilica perché la tumulazione sarà privata".