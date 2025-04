video suggerito

Chi ci sarà ai funerali di Papa Francesco il 26 aprile: i leader in arrivo a Roma Sono centinaia i leader attesi da tutto il mondo a Roma per il 26 aprile, giorno del funerale di Papa Francesco. La lista dei Capi di Stato attesi nella capitale per le esequie è in continuo aggiornamento: per ora confermati Donald e Melania Trump, Zelensky, Macron e perfino una delegazione dalla chiesa Ortodossa russa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si terranno sabato 26 aprile i funerali di Papa Francesco morto nella giornata del lunedì di Pasquetta, intorno alle 7.35 del mattino. Ai funerali del Pontefice saranno presenti diversi Capi di Stato: la lista delle persone attese è lunga ed è in costante aggiornamento. Per il momento sono stati resi noti solo alcuni nomi dei leader mondiali che il 26 aprile saranno a Roma per l'ultimo saluto a Bergoglio: tra loro figurano Donald Trump, Volodymyr Zelensky, Lula ed Emmanuel Macron. Di seguito la lista completa in continuo aggiornamento.

La lista di Capi di Stato e fedeli attesi a Roma per i funerali del Pontefice

Oltre a centinaia di migliaia di fedeli, per i funerali del Pontefice sono attesi moltissimi Capi di Stato da tutto il mondo. Le misure di sicurezza saranno ulteriormente rafforzate in vista delle esequie e del Conclave, previsto invece dopo il 10 maggio.

Finora hanno confermato la propria presenza ai funerali del Pontefice diversi presidenti, altri devono invece ancora annunciare formalmente il proprio viaggio a Roma nei prossimi giorni.

Tra quelli che hanno ufficializzato la loro presenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sarà dunque a Roma per il rito funebre. Insieme a lui anche il presidente francese Emmanuel Macron e quello degli Stati Uniti Donald Trump che sarà accompagnato dalla sua first lady Melania.

Presente sarà anche il presidente brasiliano Lula, mentre è prevista la partecipazione anche del presidente argentino Javier Milei, che durante la campagna elettorale aveva insultato a più riprese Bergoglio, salvo poi scusarsi (ed essere perdonato) qualche tempo dopo. Ha confermato la sua presenza anche il presidente tedesco Frank-Walter Steimeier.

Javier Milei a destra

Il metropolita Antonij, capo del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca, guiderà una delegazione della chiesa Ortodossa russa ai funerali secondo quanto riferito dall'agenzia Interfax. Non ci sarà invece il presidente russo Vladimir Putin.

Il Principe William sarà presente per conto di Re Carlo III dal Regno Unito insieme al primo ministro della Gran Bretagna Keir Starmer. Attese anche le autorità italiane, con esponenti del governo e di tutte le parti politiche. Attesa sicuramente ai funerali la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Anche la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen arriverà nella capitale per l'ultimo saluto a Bergoglio secondo quanto si apprende da fonti dell'esecutivo europeo. A Roma anche Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Il principe William

Una delegazione arriverà anche da Taiwan e saranno presenti anche il presidente e il primo ministro del Portogallo, Rebelo de Sousa e Luis Montenegro. Atteso anche Andrzej Duda dalla Polonia. Attesi dal Belgio Re Filippo e la regina Matilde.

Il leader dell'Unione cristiano democratica (Cdu) Friedrich Merz non parteciperà invece alle esequie in accordo con Steinmeier e con il cancelliere federale attualmente in carica.