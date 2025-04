Papa Francesco, news in diretta: oggi Congregazione dei cardinali per la data dei funerali, parteciperanno anche Zelensky e Trump

"Per me Papa Francesco è un punto di riferimento, e penso che lo debba essere per tutti, anche in modo autocritico. Lo dico anche a sinistra: non si può prendere quello che piace e lasciare quello che non piace, come al supermarket, la critica al capitalismo mi piace, quella sulla cultura della vita no e ne prendo un pezzo. Bisogna avere l'umiltà di capire quel punto di vista fino in fondo". Così ai microfoni di Radio 24 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Per un progressista non poteva che essere un punto di riferimento fondamentale – ha detto ancora -. Nelle sue encicliche c'è una critica al modello di sviluppo, alla globalizzazione, all'idea di un capitalismo senza regole che non mette al centro la persona, critica che non è solo moralistica o caritatevole ma profonda e acuta. Infatti lui ha lanciato un movimento, la cosiddetta ‘economia di Francesco', cercando di entrare nei temi dell'economia politica. Penso alle sue riflessioni sulla crisi ambientale. I suoi testi però possono essere letti da chiunque, che è la cosa più difficile che esista". Il sindaco ha ricordato inoltre i colloqui e gli scambi epistolari che aveva col Pontefice: "Una volta è capitato di parlare di Dostoevskij, della differenza tra essere popolari e populisti. Io gli parlai anche del nazionalpopolare in Gramsci. Lui mi mandò una lettera di suo pugno con un saggio su Dostoevskij e io gli risposi mandandogli un'altra cosa su Gramsci, c'erano anche momenti di scambio culturale. Ma al centro c'era la sua missione evangelica sui poveri. Lui diceva: la persona la devi toccare, guardare negli occhi: non basta ‘parlare di' ma bisogna ‘parlare con'".