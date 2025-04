video suggerito

Perché Papa Francesco vuole essere sepolto "nella terra": l'esperto spiega il testamento Papa Francesco, come si legge nel suo testamento, ha scelto di essere sepolto in una stanza laterale della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e ha chiesto un sepolcro "nella terra". Ma cosa vuol dire? A Fanpage.it lo ha spiegato Gian Luca Potestà, professore emerito di Storia del Cristianesimo e delle Chiese dell'Università Cattolica di Milano.

Intervista a Gian Luca Potestà Professore emerito di Storia del cristianesimo e delle Chiese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Voleva essere il Papa del popolo Bergoglio, morto ieri 21 aprile per un ictus e un arresto cardiaco. Voleva esserlo fino alla fine e oltre. Lo dimostra anche il suo testamento, scritto lui stesso nel 2022, quando già intravedeva il suo "tramonto". Anche dopo la morte lui voleva essere uno qualunque tanto da chiedere di non essere seppellito come i suoi predecessori nella cripta della Basilica di San Pietro, la più importante e famosa al mondo. Ha scelto invece una stanza laterale della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e ha chiesto un sepolcro "nella terra". Nel dettaglio, nel suo testamento scrive:

Chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della risurrezione nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Desidero che il mio ultimo viaggio terreno si concluda proprio in questo antichissimo santuario Mariano dove mi recavo per la preghiera all'inizio e al termine di ogni Viaggio Apostolico ad affidare fiduciosamente le mie intenzioni alla Madre Immacolata e ringraziarLa per la docile e materna cura. Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale come indicato nell'accluso allegato. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l'unica iscrizione: Franciscus.

Ma cosa vuol dire essere sepolto "nella terra"? E qual è il significato delle sue disposizioni post morte? A Fanpage.it lo ha spiegato Gian Luca Potestà, professore emerito di Storia del Cristianesimo e delle Chiese presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Professore, Papa Francesco nel suo testamento ha dato disposizioni ben precise sulla sua sepoltura: come interpreta quello che ha scritto?

Penso che queste sue decisioni siano nella linea che lui ha portato avanti quando era già arcivescovo di Buenos Aires e per tutto il suo pontificato. Ovvero Papa Francesco si è voluto qualificare come un uomo ‘qualunque', come uno dei tanti della folla. Ricordiamo che in Argentina viaggiava in metropolitana anche quando aveva la possibilità di disporre di un autista privato. O come quando a Roma è andato lui stesso a farsi sostituire gli occhiali dall'ottico. O anche il suo primo viaggio a Lampedusa: c'erano delle resistenze curiali ma alla fine lui ha acquistato un biglietto dell'Alitalia. I gesti dimostrano una persona semplice. Insomma, uno dei tanti. Così lo ha dimostrato anche nel suo testamento.

Anche nella sepoltura da lui scelta…

Il Papa ha scelto di non essere sepolto nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore su un catafalco, ovvero in alto, ma di essere calato in terra, quindi ad altezza uomo: è proprio nel segno della sua linea. Tutte queste scelte rispondono a una logica di immagine che conta.

Cosa vuole dire che il sepolcro deve essere nella terra?

Porsi a terra vuol dire che chi lo guarderà lo farà dall'alto verso il basso. È un progetto di tipo evangelico: anche colui che ha il massimo di vicinanza al Divino e al massimo delle altezze del mondo tuttavia si mostra come un servo di Dio. Bisogna guardare verso il basso quindi. Farsi piccolo e debole è il modo migliore per mostrare la maestà divina. Viceversa, ci sono altri modi per mostrare una propria immagine: modi di arroganza, crudeltà e prepotenza. Lui ha dimostrato che è ancora possibile una linea opposta.

La zona della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore dove verrà sepolto Papa Francesco

Voleva essere piccolo e debole, lo dimostra anche il fatto che non ha scelto la Basilica di San Pietro?

Infatti lui non ha scelto le cripte dei papi nella basilica di San Pietro. Ma ha scelto di essere sepolto in una piccola stanza nella navata laterale di Santa Maria Maggiore. Tutto risponde al suo desidero di mostrare una logica diversa. Una scelta di rottura con il passato. Lo aveva fatto anche scegliendo Santa Marta come sua residenza: al posto infatti di stare nell'appartamento papale accudito da suore e da laiche, ha scelto di stare in quella che è un pensionato per ospiti. Questo probabilmente ha causato dei problemi dal punto di vista organizzativo e della sicurezza. Ma così facendo lui ha creato un'enorme distanza dagli anni precedenti della Chiesa, voleva dare un segnale. Lui dopotutto non aveva esitato a camminare con alcune scarpe ortopedico nere, mentre Benedetto XVI indossava pantofole rosse da tradizione vaticana.