Perché papa Francesco sarà sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore e non in Vaticano Papa Francesco sarà sepolto nella basilica di Santa Maria Maggiore, come da lui stesso deciso. L'ultima volta si era recato nella chiesa dieci giorni fa, prima della Settimana Santa.

A cura di Beatrice Tominic

Papa Francesco davanti all'icona della Madonna a Santa Maria Maggiore.

"La mia tomba già pronta a Santa Maria Maggiore". Non ha mai nascosto la sua volontà di essere sepolto nella basilica dell'Esquilino e non in Vaticano, papa Francesco. Lo aveva già detto due anni fa, nel dicembre del 2023. Prima di lui, altri sette pontefici hanno già scelto quella che viene chiamata la "Betlemme di Occidente" poiché conserva la reliquia della Sacra Culla, la mangiatoia in cui fu adagiato il bambino Gesù.

La scelta di Francesco è nata dal rapporto che ha con la "Maria Salus populi romani", secondo la tradizione dipinta dal vero da San Luca Evangelista.

Il rapporto con la Salus Populi Romani

La scelta di Bergoglio deriva dalla devozione dei confronti della Madonna Salus Populi Romani, dove si è tenuta la sua prima visita dopo l'elezione a Papa e l'ultima, prima dell'inizio della Settimana Santa.

Meno di dieci giorni fa, infatti, papa Francesco si era recato proprio nella basilica di Santa Maria Maggiore, per una sosta di preghiera davanti alla Salus Populi Romani, a cui era tanto affezionato, per affidare alla Vergine il cammino della Chiesa nella Settimana Santa che sarebbe iniziata il giorno successivo, con la Domenica delle Palme. Ancora convalescente, prima di raggiungere la casa Santa Marta, il papa aveva raggiunto la basilica dopo il lungo ricovero per una preghiera davanti alla Madonna.

Papa Francesco davanti alla Madonna.

Nella stessa basilica si era recato la prima volta dopo essere diventato pontefice, nella mattina del 14 marzo 2013, a poche ore dalla sua elezione. Un'abitudine che, però, aveva già prima di diventare papa. Si era presentato in Basilica con una rosa d'oro per il giorno dell'Immacolata nel 2023, un gesto che non avveniva da più di 400 anni. "L'ho fatto per la mia grande devozione alla Madonna e a questa icona", aveva spiegato Francesco.

In molte altre occasioni, soprattutto prima e dopo i viaggi pastorali, aveva fatto tappa nella basilica per omaggiare e pregare la Madonna a cui tanto era legato. Ed è proprio lì che ha scelto di essere sepolto.

La sepoltura nella basilica di Santa Maria Maggiore: dove resteranno le spoglie di Francesco

Non è ancora chiaro in quale punto della basilica sarà sepolto Bergoglio. Sembra che non abbia lasciato indicazioni precise su questo. Forse in una nicchia all'ingresso, nella Cappella Paolina, proprio davanti al dipinto della Madonna che, secondo la tradizione, è stato realizzato dall'evangelista Luca. O, ancora, non si esclude che possa essere sepolto nella zona che si trova su un ingresso, al momento chiuso, che affaccia sulla navata principale, in un punto che era già stato adocchiato da un cardinale. Quest'ultimo, però, non appena appreso del desiderio del papa, ha rinunciato.

La Salus Populi Romani e la basilicadi Santa Maria Maggiore.

Questa mattina, all'ingresso principale della basilica, è stata esposta un'immagine del papa, con lo stemma pontificio, il nome in latino assunto da Bergoglio al momento della sua investitura Franciscus con l'anno di nascita, il 1936, e quello di morte, il 2025. A questo segue un'esortazione in calce: "Rerum aeterna, dona ei, Domine et lux perpètua lùceat ei", insieme ad una composizione floreale.

Con la sua scelta, Francesco spezza la tradizione della sepoltura in Vaticano. Ma non è il primo a scegliere Santa Maria Maggiore. Prima di lui, si trovano lì, oltre alle spoglie di Pietro Bernini e del figlio GianLorenzo, anche i santi Mattia e Girolamo e sette papi. L'ultimo, mrto nel 1669, è Clemente IX, nato Giulio Rospigliori. Prima di lui, anche San Pio V, Sisto V, Clemente VIII e Paolo V Borghese.

La basilica di Santa Maria Maggiore con la sua Porta Santa aperta il 1 gennaio 2025