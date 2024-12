video suggerito

Salus Populi Romani, l'icona che "protegge" Roma nella Basilica di Santa Maria Maggiore Papa Francesco le affida i suoi viaggi apostolici e la andrà a trovare oggi, 8 dicembre 204, prima dell'omaggio all'Immacolata Concezione a Piazza Mignanelli. Il significato della Salus Populi Romani, l'icona mariana, che ha "salvato" Roma dalla peste.

A cura di Alessia Rabbai

Nella solennità dell'8 dicembre Papa Francesco, prima di raggiungere Piazza Mignanelli per omaggiare l'Immacolata Concezione come da tradizione, oggi pomeriggio farà visita a Maria Salus Populi Romani, letteralmente la "salvezza del popolo di Roma". Si tratta della più importante icona mariana custodita nella Basilica di Santa Maria Maggiore all'Esquilino, una delle Basiliche Papali, dove verranno aperte le Porte Sante, in occasione del Giubileo 2025. I Papi sono molto legati all'immagine della Salus, Papa Francesco le affida i suoi viaggi apostolici, andando a farle visita prima della partenza e dopo il suo ritorno a Roma.

La leggenda dell'icona marina che "fermò" la pestilenza a Roma

Secondo la leggenda riportata da Cesare Baronio, la Vergine Maria avrebbe "fermato" la pestilenza a Roma, quando il quadro della Salus è stato portato per tre giorni in processione per le vie della città. Proprio davanti a questa icona Papa Gregorio I (590–604) avrebbe pregato intensamente, per chiedere alla Madonna di porre fine all'epidemia.

Molti Pontefici nella storia hanno amato l'icona della Salus e l'hanno omaggiata con corone e gioielli preziosi come ex voto, ossia in segno di ringraziamento di grazie ricevute per intercessione.

Papa Paolo V (1605–1621) le ha fatto costruire la monumentale Cappella Paolina, dando origine alla solenne cerimonia della "Traslazione", un rito che si celebra ancora oggi, ogni ultima domenica di gennaio.

Restauro e datazione della Salus Populi Romani

La Madonna col Bambino Gesù in braccio, una tavola di legno di cedro lunga 117 centimetri e larga 79, su sfondo dorato, è tradizionalmente attribuita a San Luca evangelista, patrono dei pittori e dipinta a Gerusalemme.

La datazione dell’icona è controversa, ancora oggi oggetto di dibattito tra gli esperti. Nel 2018 è stata restaurata dai Musei Vaticani, dalle analisi è emerso che risalirebbe in realtà al periodo tra il secolo XI e il XIII.

L'icona della Salus Populi Romani è legata al culto popolare e all'identità della città di Roma. A promuovere la sua venerazione sono stati i gesuiti, che hanno distribuito copie dell’icona in tutto il mondo.