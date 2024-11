video suggerito

Ecco la prima fotografia di Piazza Pia, il cantiere simbolo del Giubileo 2025 a Roma Ecco il primo scatto della nuova piazza Pia, il cantiere simbolo del Giubileo 2025. L’inaugurazione è prevista per venerdì 20 dicembre 2024, come annunciato dal sindaco Gualtieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Ecco la prima fotografia della nuova Piazza Pia, il cantiere simbolo del Giubileo 2025 a Roma. Come mostra lo scatto, i lavori di pavimentazione del nuovo piazzale pedonale tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione sono stati quasi completati. Quasi pronto anche il sottopassaggio sul Lungotevere, come si vede nel video mostrato in occasione della presentazione del Terzo Rapporto alla Città.

L'inaugurazione è prevista, come ha annunciato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per venerdì 20 dicembre, in tempo per l'apertura della Porta Santa in programma il 24 dicembre. L'opera è fondamentale per la riuscita del Giubileo perché diversi eventi in programma si svolgeranno proprio a Piazza Pia e non più, come previsto inizialmente, al Parco di Centocelle.

"Un grande orgoglio. In foto una prima visuale di come sarà la nuova Piazza Pia, che restituiremo alla città il 20 dicembre.Un'opera simbolo del Giubileo 2025. Questo spazio, completamente rinnovato, collegherà Castel Sant'Angelo al Vaticano in un’unica area pedonale, pronta ad accogliere decine di migliaia di pellegrini e cittadini", ha dichiarato il consigliere capitolino del Pd Antonio Stampete, postando la fotografia della nuova piazza sui social.

"Inaugureremo Piazza Pia il 20 dicembre. Davanti a Castel Sant'Angelo, dove prima passava un fiume di automobili. I grandi eventi del Giubileo con il Papa a San Pietro potranno estendersi fino a Piazza Pia. Siamo fiduciosi. Dopo aver superato la fase di riparazione ora vediamo la fase in cui inizieremo a migliorare il servizio", ha detto il sindaco Gualtieri.

Nei mesi scorsi il completamento dei lavori nei tempi stabiliti era stato messo in dubbio dallo straordinario ritrovamento di un'antica fullonica romana (una lavanderia) e di un tratto del Portico di Caligola. I reperti archeologici sono stati trasportati in tempi record nei giardini di Castel Sant'Angelo e presto potranno essere ammirati dai visitatori.