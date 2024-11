video suggerito

Giubileo 2025, quando finiranno i cantieri a Roma e dove termineranno i lavori: annunciate le date Quali cantieri di Roma saranno terminati in tempo per l’inizio del Giubileo 2025: da piazza Pia a piazzale dei Cinquecento, da via Ottaviano a piazza Risorgimento. Ecco le date delle inaugurazionii. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Mancano meno di 40 giorni all'inizio ufficiale del Giubileo a Roma, con l'apertura della Porta Santa prevista nella Basilica di San Pietro in Vaticano il giorno della Vigilia di Natale, il 24 dicembre 2024. La città sarà pronta? Ecco i principali cantieri che saranno terminati entro la fine dell'anno.

L'inaugurazione della nuova Piazza Pia a Roma per il Giubileo il 20 dicembre

Sarà pronta per l'inizio del Giubileo la nuova piazza Pia, che permetterà di collegare via della Conciliazione a Castel Sant'Angelo con un'immensa zona pedonale. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato che l'inaugurazione del nuovo spazio, che ospiterà molti eventi dell'Anno Santo, è prevista per venerdì 20 dicembre 2024, in tempo per l'apertura della Porta Santa. È il cantiere simbolo del lavori di trasformazione che stanno coinvolgendo tutta la città, come ha riconosciuto lo stesso primo cittadino nel corso della presentazione, all'Auditorium Parco della Musica, del Terzo Rapporto alla Città.

Ha spiegato il sindaco: "Mi piace che piazza Pia sia il simbolo di questa Roma rinnovata per il Giubileo, una grande piazza pedonale, un luogo d'abbraccio tra la Santa Sede e la città, unite nella missione comune di aprire al mondo le porte di una Capitale universale".

I principali cantieri del Giubileo che finiranno entro il 2024

Ma quali sono i principali cantieri che termineranno entro il 2024?

Piazza Pia, come anticipato, di cui il sindaco ha mostrato in anteprima alcune immagini della piazza e del sottopassaggio per le automobili. "La nuova piazza sarà allestita con gradonate per la sosta, fontane per rinfrescare nel periodo estivo e alberature per ombreggiare i cittadini e i turisti".

Ci sono poi piazza Risorgimento e via Ottaviano . Come si legge sul Rapporto, il cantiere è partito a settembre 2024 "a cura di Società Giubileo. Una parte di via Ottaviano è stata già completata. È prevista la pedonalizzazione parziale della piazza, che passerà dal 50 al 75%, la creazione di nuovi marciapiedi e la risistemazione dell’arredo urbano, con anche l’introduzione di nuova vegetazione. Prima parte da completare entro il Giubileo (4,5 milioni di euro) e poi per altri 14 milioni di euro complessivi".

e . Come si legge sul Rapporto, il cantiere è partito a settembre 2024 "a cura di Società Giubileo. Una parte di via Ottaviano è stata già completata. È prevista la pedonalizzazione parziale della piazza, che passerà dal 50 al 75%, la creazione di nuovi marciapiedi e la risistemazione dell’arredo urbano, con anche l’introduzione di nuova vegetazione. Prima parte da completare entro il Giubileo (4,5 milioni di euro) e poi per altri 14 milioni di euro complessivi". Piazza San Giovanni in Laterano : "l’opera da 15 milioni di euro prevede la sistemazione dell’area di fronte alla Basilica di San Giovanni, su una superficie di circa 18.000 metri quadrati per il rifacimento della pavimentazione, con una particolare attenzione al mantenimento del verde pubblico e alla sostenibilità ambientale. La sistemazione del piazzale include aiuole dotate di impianto di innaffiamento automatico e soluzioni per contrastare le isole di calore. In accordo con la Soprintendenza speciale, sono stati mappati e salvaguardati importanti reperti storici. La piazza sarà pronta per i suoi usi pubblici, sociali e religiosi per l’apertura della Porta Santa".

: "l’opera da 15 milioni di euro prevede la sistemazione dell’area di fronte alla Basilica di San Giovanni, su una superficie di circa 18.000 metri quadrati per il rifacimento della pavimentazione, con una particolare attenzione al mantenimento del verde pubblico e alla sostenibilità ambientale. La sistemazione del piazzale include aiuole dotate di impianto di innaffiamento automatico e soluzioni per contrastare le isole di calore. In accordo con la Soprintendenza speciale, sono stati mappati e salvaguardati importanti reperti storici. La piazza sarà pronta per i suoi usi pubblici, sociali e religiosi per l’apertura della Porta Santa". Piazzale dei Cinquecento: "l’opera da complessivi 45 milioni di euro, con fondi del Giubileo e del MIT, prevede la ripavimentazione e la sistemazione di uno spazio di 8 ettari e comprende la piazza antistante la Stazione Termini, con lo spostamento del molo taxi e del capolinea bus; la ripavimentazione di via Marsala, Giolitti, Einaudi, de Nicola, Terme di Diocleziano, Cernaia e la sistemazione di piazza della Repubblica, davanti all’ex Planetario, e del Giardino di Dogali. Molte delle aree saranno rese pedonali e fruibili. A partire da novembre 2024 si tornerà progressivamente alla normalità con la chiusura di diversi settori del cantiere, che ridisegnerà il volto dell’area".

Le date di inaugurazione dei cantieri del Giubileo a Roma

Ecco le date di inaugurazione dei principali cantieri che saranno terminati a Roma prima dell'inizio dell'anno giubilare, come annunciato ieri dal sindaco Roberto Gualtieri:

Piazza Pia: inaugurazione venerdì 20 dicembre 2024

Piazza Risorgimento: lunedì 23 dicembre 2024

Piazza San Giovanni in Laterano: sabato 28 dicembre

Piazzale dei Cinquecento (stazione Termini): lunedì 23 dicembre (tranne una porzione del piazzale che, come da cronoprogramma, sarà pavimentata nel 2026)

Ponte dell'Industria: inaugurazione e riapertura a gennaio (con lavori terminati a dicembre)

Via Ottaviano (già riaperta parzialmente)