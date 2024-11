video suggerito

Giubileo 2025, al via tra un mese con l’apertura della Porta Santa a San Pietro: il calendario completo Il Giubileo 2025 inizia il 24 dicembre 2024 con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro. Ecco il calendario dell’Anno Santo, da gennaio 2025 a dicembre 2025 con giubilei specifici, grandi eventi e pellegrinaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

141 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giubileo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Giubileo 2025 inizia il 24 dicembre con l'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro. A seguire Papa Francesco aprirà una Porta Santa nel carcere di Rebibbia il 26 dicembre e infine il 29 dicembre aprirà la Porta Santa di San Giovanni in Laterano. Successivamente, da gennaio 2025 a dicembre 2025 si susseguiranno giubilei specifici, grandi eventi e pellegrinaggi. Ecco il calendario degli eventi principali.

Quando inizia il Giubileo 2025 a Roma

Il Giubileo 2025 a Roma inzia ufficialmente il 24 dicembre 2024. L'evento che ne sancisce la partenza è appunto l'apertura della Porta Santa di Piazza San Pietro, che darà il via a tutti i successivi eventi e celebrazioni in programma durante l'Anno Santo. Il Giubileo terminerà il 6 gennaio 2026, quando il Pontefice chiuderà la Porta Santa di San Pietro.

Il calendario completo del Giubileo 2025 con gli eventi

Ecco l'elenco degli eventi in programma per il Giubileo 2025 mese per mese. Per l'elenco completo veistare il sito web

Dicembre 2024: Apertura Porta Santa a San Pietro; Apertura Porta Santa nel carcere di Rebibbia; Apertura Porta Santa di San Giovanni in Laterano.

Apertura Porta Santa a San Pietro; Apertura Porta Santa nel carcere di Rebibbia; Apertura Porta Santa di San Giovanni in Laterano. Gennaio 2025: Apertura Porta Santa di Santa Maria Maggiore; Pellegrinaggio del Movimento Spirituale "Tra Noi"; Pellegrinaggio del Movimento Gioventù Ardente Mariana (Gam); Apertura Porta Santa di San Paolo Fuori Le Mura; Pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisgnano; Pellegrinaggio dei Giovani di Betania; Pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto; Musical Bernadette di Lourdes, una storia straordinaria; Pellegrinaggio delle Diocesi di Porto Santa Rufina e di Civitavecchia; Pellegrinaggio dei Francescani di Maria; Professional Seminar for Church Communication Offices; Conferenza per religiose comunicatrici di Alto profilo (su invito); Pellegrinaggio del Piccolo Gruppo di Cristo; Giovani professionisti comunicatori; Giubileo del Mondo della comunicazione; Pellegrinaggio della Diocesi di Verona; Pellegrinaggio del Real Hermandad de Emigrantes di Nostra Signora del Rocìo di Huelva; Presidenti delle Commissioni Episcopali, comunicazione e direttori degli uffici nazionale comunicazione.

Apertura Porta Santa di Santa Maria Maggiore; Pellegrinaggio del Movimento Spirituale "Tra Noi"; Pellegrinaggio del Movimento Gioventù Ardente Mariana (Gam); Apertura Porta Santa di San Paolo Fuori Le Mura; Pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisgnano; Pellegrinaggio dei Giovani di Betania; Pellegrinaggio dell'Arcidiocesi di Chieti-Vasto; Musical Bernadette di Lourdes, una storia straordinaria; Pellegrinaggio delle Diocesi di Porto Santa Rufina e di Civitavecchia; Pellegrinaggio dei Francescani di Maria; Professional Seminar for Church Communication Offices; Conferenza per religiose comunicatrici di Alto profilo (su invito); Pellegrinaggio del Piccolo Gruppo di Cristo; Giovani professionisti comunicatori; Giubileo del Mondo della comunicazione; Pellegrinaggio della Diocesi di Verona; Pellegrinaggio del Real Hermandad de Emigrantes di Nostra Signora del Rocìo di Huelva; Presidenti delle Commissioni Episcopali, comunicazione e direttori degli uffici nazionale comunicazione. Febbraio 2025: Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza; Pellegrinaggio della Diocesi di Sigüenza-Guadalajara; Convegno internazionale "L'edificio di culto e gli artisti"; Giubieo degli Artisti; Giubileo dei Diaconi; Pellegrinaggi delle Diocesi.

Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di Sicurezza; Pellegrinaggio della Diocesi di Sigüenza-Guadalajara; Convegno internazionale "L'edificio di culto e gli artisti"; Giubieo degli Artisti; Giubileo dei Diaconi; Pellegrinaggi delle Diocesi. Marzo 2025: Giubileo del Mondo del Volontariato, Pellegrinaggi delle Diocesi; 24 Ore per il Signore; Giubileo dei Missionari della Misericordia;

Giubileo del Mondo del Volontariato, Pellegrinaggi delle Diocesi; 24 Ore per il Signore; Giubileo dei Missionari della Misericordia; Aprile 2025: Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità; Giubileo degli Adolescenti, Giubileo delle Persone con Disabilità.

Giubileo degli Ammalati e del Mondo della Sanità; Giubileo degli Adolescenti, Giubileo delle Persone con Disabilità. Maggio 2025: Giubileo dei Lavoratori; Giubileo degli Imprenditori; Commemorazione dei nuovi martiri testimoni della Fede; Giubileo delle bande musicali; Giubileo delle Chiese Orientali; Giubileo delle confratenite; Giubileo delle famiglie, degli bambini, dei nonni e degli anziani.

Giubileo dei Lavoratori; Giubileo degli Imprenditori; Commemorazione dei nuovi martiri testimoni della Fede; Giubileo delle bande musicali; Giubileo delle Chiese Orientali; Giubileo delle confratenite; Giubileo delle famiglie, degli bambini, dei nonni e degli anziani. Giugno 2015: Giubileo dei movimenti, delle associazioni e nuove comunità; Giubileo della Santa Sede, Giubileo dello sport; dei governanti, dei seminaristi, dei sacerdoti e dei vescovi.

Giubileo dei movimenti, delle associazioni e nuove comunità; Giubileo della Santa Sede, Giubileo dello sport; dei governanti, dei seminaristi, dei sacerdoti e dei vescovi. Luglio: Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici; Giubileo dei Giovani.

Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici; Giubileo dei Giovani. Agosto 2025: Pellegrinaggi delle diocesi.

Pellegrinaggi delle diocesi. Settembre 2025: Canonizzazioni; 170esimo anniversario del Concilio di Nicea, Giubileo della Consolazione; Giubileo degli operatori di Giustizia; Giubileo dei catechisti.

Canonizzazioni; 170esimo anniversario del Concilio di Nicea, Giubileo della Consolazione; Giubileo degli operatori di Giustizia; Giubileo dei catechisti. Ottobre 2025: Giubileo del mondo missionario e dei migranti. Giubileo della vita consacrata, della Spiritualità mariana, del Mondo educativo. Giornate dedicate alla promozione della Santità.

Giubileo del mondo missionario e dei migranti. Giubileo della vita consacrata, della Spiritualità mariana, del Mondo educativo. Giornate dedicate alla promozione della Santità. Novembre 2025: Giubileo dei poveri, Giubileo dei cori e delle corali.

Giubileo dei poveri, Giubileo dei cori e delle corali. Dicembre 2025: Giubileo dei detenuti.