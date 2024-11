Gualtieri annuncia che piazza Pia sarà inaugurata il 20 dicembre: le foto inedite

video suggerito

Il sindaco Gualtieri ha annunciato che la nuova piazza Pia con il sottopassaggio sarà inaugurata il prossimo 20 dicembre, in tempo per il Giubileo.

A cura di Enrico Tata

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato che la nuova piazza Pia sarà inaugurata il 20 dicembre 2024, in tempo per l'avvio del Giubileo. "Mi piace pensare a questa piazza come il simbolo del Giubileo", ha dichiarato il primo cittadino.

Ad oggi, ha spiegato la direttrice dei lavori, è stata superata la metà dei lavori della posa in opera dei sampietrini sulla nuova piazza, grande circa 7mila metri quadrati. L'arredo urbano, comprese le nuove fontane, saranno pronte per l'apertura della Porta Santa.

Durante la presentazione del Terzo Rapporto alla Città, il sindaco ha mostrato in anteprima un video del nuovo sottopassaggio.

I lavori a piazza Pia: "Cantiere al 95%"

Manca pochissimo alla riapertura dei lavori: il cantiere di piazza Pia, ha sottolineato il sindaco, è al 95%. Mostrate nello schermo le immagini del nuovo spazio pedonale e dell'interno del tunnel, ancora in corso di ricollocazione, invece, i rivestimenti in marmo delle fontane.

"Roma ce la sta facendo: è stata una corsa contro il tempo, ma Roma sarà pronta – ha aggiunto il sindaco Gualteri – Ringrazio gli operai, ma anche il Governo, la Santa Sede, la Regione, la Società Giubileo. Abbiamo portato a termine tutte le opere previste: avremo anche potuto stralciarle, ma la città avrebbe perso un'occasione. Ho deciso di non farlo: saranno comunque tutte concluse in tempo".

Quando riaprono le opere in cantiere nella capitale, da piazza San Giovanni al ponte dell'Industria

Non solo piazza Pia. Anche le altre grandi piazze romane, da mesi cantieri a cielo aperto, si avviano alla riapertura. E, proprio come avverrà per piazza Pia, succederà prima della fine dell'anno. Piazza Risorgimento e piazza San Giovanni si preparano, dunque, a mostrarsi sotto un nuovo aspetto a turisti, cittadini e pellegrini.

Le date stabilite dal sindaco Gualtieri per le inaugurazioni sono tutte nell'arco di una decina di giorni: il 23 dicembre sarà inaugurata la nuova piazza Risorgimento. Prima dell'apertura della sua porta santa sarà inaugurata anche la nuova piazza San Giovanni, il 28 dicembre.

Non sarà completamente riaperta, ma si avvia verso la fine dei lavori anche piazza dei Cinquecento, a Stazione Termini: una porzione del piazzale, fino a Repubblica, sarà riaperto il 23 dicembre, tranne una porzione che sarà pavimentata dopo.

Fra le opere con i cantieri aperti, anche il Ponte dell'Industria: i lavori si chiudono a dicembre, a gennaio sarà riaperto al traffico. "Oltre ai cantieri, stiamo andando avanti con l'accoglienza dei pellegrini, senza dimenticare il Pnrr – ha continuato ancora Gualtieri – In totale abbiamo svolto 610 interventi, di cui 416 a Roma, a cui si aggiungono i 200 finanziati da comune di Roma: si tratta di un processo imponente di trasformazione della città".