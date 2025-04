video suggerito

Confermato il Giubileo degli Adolescenti dal 25 al 27 aprile: quali sono gli eventi annullati Confermato il Giubileo degli Adolescenti, in programma da venerdì 25 aprile a domenica 27. Saltata, come già anticipato, la canonizzazione di Carlo Acutis.

A cura di Beatrice Tominic

La Santa Sede ha confermato il Giubileo degli Adolescenti nel suo programma giubilare. L'iniziativa, al via il 25 aprile e che comprende anche il fine settimana, è confermata fatta eccezione per alcuni eventi. A diramare la notizia è stata proprio la sala stampa vaticana che, a meno di una settimana dagli eventi che riguardano molti e molte giovanissime, ha comunicato le intenzioni con cui lo Stato pontificio ha intenzione di agire in questo momento così delicato.

Il Giubileo degli Adolescenti si farà: la nota del Vaticano

"In unità con tutto il popolo di Dio, la Chiesa cattolica e il mondo intero, nel dolore ci uniamo in preghiera per la scomparsa del Santo Padre Papa Francesco", esordisce la nota, come si legge nel testo diramato dalla sala stampa per fornire informazioni sul Giubileo degli Adolescenti previsto fra meno di una settimana. "Si comunica che il Giubileo degli Adolescenti è confermato nel suo programma originale", scrivono poi, confermando i piani già noti. Poi si è passati ai singoli eventi.

Gli eventi rimandati o annullati dal Vaticano per il Giubileo degli Adolescenti

"Si svolgeranno il momento di preghiera della Via Lucis il 25 aprile, le piazze dei Dialoghi con la città di sabato 26 aprile, i pellegrinaggi alla Porta Santa e la Santa Messa". Come già reso noto in precedenza, però, è stata annullata e rimandata in data da destinarsi la canonizzazione del Beato Carlo Acutis, che era prevista in piazza San Pietro per la giornata di domenica 27 aprile.

Attenzione, però, non è l'unico evento rimandato. A conclusione della nota, infatti, si legge: "Per il momento di lutto è annullata la festa musicale al Circo Massimo prevista per il sabato 26 aprile alle ore 17″.