Il video della veglia di preghiera del Giubileo dei Giovani con Papa Leone XIV

Il Papa al Giubileo dei Giovani a Tor Vergata (Lapresse)

Ieri sera, sabato 2 agosto 2025, a Tor Vergata si è svolta la veglia di preghiera del Giubileo dei Giovani presieduta da Papa Leone XIV. Presenti oltre un milione di pellegrini da tutto il mondo che hanno raggiunto la spianata alla periferia di Roma, com'è accaduto venticinque anni fa per il Giubileo del 2000. Il video e le immagini della serata.

L'arrivo di Papa Leone XIV e la veglia a Tor Vergata

Papa Leone XIV è atterrato ieri sera a Tor Vergata a bordo dell'elicottero. Dopodiché il pontefice ha salutato i ragazzi, settore per settore, con un giro in papamobile: "Cercate la giustizia, rinnovando il modo di vivere, per costruire un mondo più umano", ha detto il Papa Leone XIV ai presenti.

Subito dopo i saluti di benvenuto è iniziata la veglia di preghiera del Giubileo dei Giovani durante la quale il Pontefice ha sottolineato la necessità di avere "testimoni di giustizia e di pace", e che il futuro ha bisogno "di uomini e donne che siano testimoni di speranza".

Al termine della veglia il Papa ha risposto ad alcune domande preparate dagli stessi giovani presenti, più di un milione provenienti da tutto il mondo. "È un numero più che attendibile perché le aree, come si vede dall'aereo, sono tutte piene e sono aree che possono contenere quel numero", ha commentato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini.

Oggi, domenica 3 agosto 2025, la messa e l'Angelus dalla grande spianata di Tor Vergata a chiusura del Giubileo dei giovani.