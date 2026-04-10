Macron in visita a Roma passeggia in via del Corso e soccorre un anziano caduto su un gradino

Il presidente francese Macron soccorre un anziano caduto su un gradino in via del Corso. L’inquilino dell’Eliseo a Roma per il primo faccia a faccia con Leone XIV.

La tre giorni del presidente francese Emmanuel Macron a Roma, in occasione del primo faccia a faccia di oggi con Papa Leone XIV, verrà ricordata anche per un piccolo fuori-programma: durante una passeggiata serale ieri in via Del Corso, il capo di Stato transalpino si è fermato per soccorrere un anziano caduto in terra, chiedendo ai medici del suo staff di visitarlo e di sincerarsi delle sue condizioni. Appurato che l'uomo non avesse riportato ferite o accusato malori, si è poi congedato da lui con una stretta di mano.

La cena Dal Bolognese e la passeggiata in via Del Corso con Brigitte

Per cenare lontano dai riflettori "istituzionali" — ma non dai flash dei fotografi — ieri Macron ha scelto Dal Bolognese: storico ristorante in piazza del Popolo, con arredi in pelle rossa e legno lucido, che serve specialità della cucina italiana. Poi, intento a godersi l'atmosfera serale della Città Eterna, l'inquilino dell'Eliseo si è preso del tempo per passeggiare con la moglie Brigitte in via Del Corso, accompagnato dal seguito di assistenti e guardie del corpo.

Ed è lì che ha bloccato tutto il suo entourage per prestare soccorso a un signore accasciato su un gradino lungo il tragitto. Il presidente ha chiesto ai suoi medici personali di aiutare l'anziano e di assicurarsi che stesse bene. Dopo un quarto d'ora, il leader francese ha salutato l'uomo stringendogli la mano e ha scattato un selfie con alcuni suoi connazionali, per poi riprendere la sua passeggiata alla vigilia dell'incontro con Papa Leone XIV.

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A Roma per vedere il Papa: il primo faccia a faccia tra Macron e Leone XIV

Un gesto di umanità che si inserisce nel contesto più ampio della visita di Macron in Vaticano, per il primo incontro di persona tra il pontefice e il presidente d'oltralpe. Accolto, con la consorte, intorno alle 10.00 di questa mattina nel cortile di San Damaso dal reggente della Prefettura della Casa Pontificia, monsignor Leonardo Sapienza, il colloquio con Leone è terminato dopo quasi due ore.

Come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla Santa Sede, nel corso della conversazione, definita "cordiale" si è "fatto riferimento ai buoni rapporti esistenti. Ci si è poi soffermati su rilevanti questioni di carattere internazionale, con uno scambio di vedute sulle situazioni di conflitto nel mondo, auspicando che si possa ristabilire la convivenza pacifica attraverso il dialogo e il negoziato”, si legge nella nota.

Dopo l’udienza con il Papa, il Presidente francese ha poi incontrato il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.