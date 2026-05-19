Violenta una 12enne, arrestato anziano pedofilo a Roma: attirava la minore in casa con la scusa dei cartoni

Un uomo di 73 anni è stato arrestato con l'accusa di aver violentato una ragazzina di 12 anni. È successo a Roma, in un condominio in periferia dove l'anziano era benvoluto e stimato: chiamato da tutti ‘il nonno del cortile', in realtà aveva adescato una minore per abusare di lei. Una vicenda gravissima, per la quale ora si aprirà un processo che lo vede accusato di reati molto gravi.

I fatti, riportati da Il Corriere della Sera, sono avvenuti a Roma. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la ragazzina passava molto tempo a casa dell'uomo, che l'aveva adescata con la promessa di farle guardare i cartoni animati. Dietro quegli inviti però, non c'era nulla di normale: perché proprio in quegli incontri abusava di lei, dicendole poi di cancellare le chat dal cellulare in modo da non fargli scoprire ai genitori.

Nel palazzo qualcuno aveva provato a mettere in guardia la madre della ragazzina, dicendole che tutti quei pomeriggi passati insieme all'anziano non erano normali, e che c'era sotto qualcosa di strano. Lei le aveva controllato il telefono, all'interno del quale però non aveva trovato nulla di anomalo. Intanto la 12enne però aveva cominciato a cambiare: non parlava più con nessuno, non voleva andare a scuola, non voleva mai stare a casa. La madre non riusciva però a capire cosa stesse accadendo. Solo per caso ha scoperto video e foto che ritraevano gli abusi.

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A trovare foto e video è stato il fratello della ragazzina. I cloud dei due cellulari, infatti, erano collegati, e lì ha visto le prove degli abusi, dicendolo poi immediatamente alla madre. Che, sconvolta, ha sporto denuncia alle forze dell'ordine. Il 73enne è stato arrestato e ora si trova in carcere. Deve rispondere di violenza su minore.