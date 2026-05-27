Blackout al Sallustiano a Roma, suona l’allarme delle auto: uffici, ristoranti e case senza corrente

Blackout nel quartiere Sallustiano a Roma vicino Termini, rimasto senza corrente oggi pomeriggio. Interessate via Piave, via XX Settembre e altre strade tra Porta Pia, Corso d’Italia e Piazza Fiume.

Via XX Settembre (Frame da Google Maps)

Parte del quartiere Sallustiano a Roma è rimasto senza corrente verso l'ora di pranzo di oggi, mercoledì 27 maggio. Il blackout ha riguardato nello specifico via Piave, via XX Settembre e altre strade a ridosso di Piazza Fiume, Corso d'Italia e Porta Pia. Come appreso da Fanpage.it il balckout è stato provocato da un calo di tensione, durato pochi minuti.

"C'è stato un blackout improvviso" spiega una lettrice a Fanpage.it. "Stavamo lavorando al computer, quando la luminosità dello schermo si è abbassata e abbiamo sentito gli allarmi delle automobili suonare all'esterno". La corrente è mancata per pochi minuti, poi è tornata e la situazione è tornata alla normalità.

Lunedì Piazza di Spagna senza corrente per circa un'ora e mezza

Piazza di Spagna, Piazza Mignanelli e alcune strade limitrofe lunedì scorso sono rimaste senza corrente. Il disservizio è duranto circa un'ora e mezza, precisamente dalle 15.30 alle 17 a causa di un guasto. Inevitabili i disagi per gestori delle attività commerciali. Bar, ristoranti e negozi sono rimasti senza corrente, con conseguenti difficoltà nel servizio ai clienti. Il servizio è stato riattivato intorno alle ore 17 e la situazione è tornata alla normalità. Sul posto presente la polizia locale di Roma Capitale con il I Gruppo.