Black out a Piazza di Spagna: bar, negozi e ristoranti senza luce oltre un’ora per un guasto

Per circa un’ora e mezza dalle 15.30 alle 17 piazza di Spagna a Roma è rimasta senza corrente. Inevitabili i disagi per bar, ristoranti e negozi.

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Piazza di Spagna a Roma oggi è rimasta senza corrente per circa un'ora e mezza, dalle 15.30 alle 17. A segnalare a Fanpage.it il disservizio è stato un cittadino. A rimanere al buio sono state nello specifico da quanto si apprende anche Piazza Mignanelli e alcune strade limitrofe. In bar, ristoranti e negozi è mancata la corrente, inevitabili i disagi nella gestione dei clienti. Il servizio è stato riattivato intorno alle ore 17 e la situazione è tornata alla normalità. Sul posto presente la polizia locale di Roma Capitale con il I Gruppo.

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