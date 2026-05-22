La invita a cena fuori e la stupra, 30enne denuncia violenza sessuale a Roma: indagini in corso

Prima la invita al ristorante, poi la costringe a seguirlo e abusa di lei: si indaga per violenza sessuale ai danni di una 30enne a Roma.

L'invito a cena fuori, poi l'obbligo di seguirlo. E infine lo stupro. È quanto denunciato da una donna di 30 anni a Roma nei giorni scorsi. Sul caso stanno indagando gli agenti della Squadra Mobile dopo che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per violenza sessuale. La denuncia è scattata dopo i fatti quando la donna, originaria della Colombia, è stata notata di notte in strada da un automobilista che, vedendo in stato di shock, le ha immediatamente prestato soccorso, accompagnandola in ospedale.

L'arrivo dei soccorsi e la denuncia

La trentenne stava camminando per strada di notte, lungo via di Tor Cervara, quando un passante si è accorto di lei. È stato subito chiaro l'evidente stato di difficoltà in cui si trovava: si trovava in stato confusionale e sul corpo erano presenti segni di ecchimosi. Così l'ha avvicinata e l'ha aiutata, portandola immediatamente in ospedale, al policlinico Casilino dove è stata subito affidata alle cure degli infermieri e dei medici del pronto soccorso che hanno redatto il referto e hanno fatto scattare immediatamente il codice rosa, il protocollo che permette di segnalare episodi di violenza di genere in ospedali e pronto soccorso e che coinvolge direttamente le forze dell'ordine.

L'intervento degli agenti della polizia

La donna ha poi raccontato agli inquirenti, giunti immediatamente nella struttura sanitaria, la sua versione dei fatti: trovandosi in stato confusionale, però, sono ancora molte le incertezze e i momenti di vuoto nel suo racconto. Restano sconosciute, al momento, sia la struttura ricettiva nella quale alloggia la donna che il posto in cui è stata segregata a violentata. La dinamica è al vaglio degli inquirenti che stanno tenendo lo stretto riserbo sulle indagini, come appreso da Fanpage.it da fonti investigative. A dare notizia dei fatti è stata l'edizione romana de la Repubblica.

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Denuncia uno stupro dopo una cena al ristorante: le indagini in corso

Nel frattempo sono scattate le indagini: lo scopo degli inquirenti è ricostruire con precisione quanto accaduto e rintracciare nel minor tempo possibile l'aggressore che, dopo aver invitata la donna al ristorante, l'ha costretta a seguirlo in una baracca in cui ha abusato di lei. Nella zona in cui è stata avvistata dall'automobilista che l'ha soccorsa ci sarebbe una struttura abbandonata, al vaglio degli agenti.