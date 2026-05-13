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Stuprò 16enne a Capodanno a Primavalle, condannato Patrizio Ranieri: “Vittima trattata come bambola di pezza”

Patrizio Ranieri è stato condannato a sei anni di reclusione per lo stupro di Capodanno a Primavalle su una ragazza minorenne. Riconosciuta l’aggravante della violenza sessuale di gruppo e la minorata difesa della vittima.
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A cura di Alessia Rabbai
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Sei anni e mezzo di reclusione è la condanna che i giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma hanno stabilito per Patrizio Ranieri. Il venticinquenne è a processo per aver stuprato una ragazza minorenne in una villa in zona Primavalle la notte di Capodanno del 2020. I giudici hanno riconosciuto l'aggravante della violenza sessuale di gruppo e la minorata difesa della vittima. Aggravante che non è stata riconosicuta in primo grado. Oltre a Ranieri per la vicenda sono imputati due ragazzi al Tribunale per i Minorenni di Roma e un altro maggiorenne per cui si procede separatamente.

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