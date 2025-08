Un milione di giovani dal Papa, “Costruite un mondo più umano”

Il Papa al Giubileo dei Giovani a Tor Vergata (Lapresse)

"Cercate la giustizia, rinnovando il modo di vivere, per costruire un mondo più umano": si è rivolto così Papa Leone XIV ai giovani che oggi hanno raggiunto la spianata di Tor Vergata per la Veglia di preghiera, in programma dalle 20:30 alle 21:30. Per incontrare il Pontefice, un milione di pellegrini arrivati da 146 Paesi, che stasera dormiranno all'aperto con sacchi a pelo e teli termini; per tutta la giornata si sono alternati canti e balli ma alla sera, quando è arrivato il Santo Padre, atteso per ore, è calato il silenzio per immergersi con lui in preghiera. Il Giubileo dei Giovani si concluderà domani, con la messa presieduta da Leone XIV.

Il Pontefice ha sottolineato ancora la necessità di avere "testimoni di giustizia e di pace", e che il futuro ha bisogno "di uomini e donne che siano testimoni di speranza". Ha indicato che l'amicizia, come quella vista tra i ragazzi che si sono incontrati per questo evento a Roma da ogni parte del mondo, "può essere la strada per la pace". , Leone XIV è stato accolto da una grande ovazione e, dopo un lungo giro sulla jeep bianca, ha percorso a piedi l'ultimo tratto, portando la croce del Giubileo accompagnato da circa 200 ragazzi, tra loro anche giovani segnati dalle guerre e dalle migrazioni.

Ha poi risposto a tre domande poste dai ragazzi, alternando l'italiano, l'inglese e lo spagnolo, e ha chiesto di "cercare con passione la verità", rifuggendo dalle menzogne e dalle ambiguità dei social e di internet. Infine, li ha invitati a fare "scelte radicali e piene di significato", che possono cambiare le loro vite, come "il matrimonio, l'ordine sacro e la consacrazione religiosa che esprimono il dono di sé, libero e liberante, che ci rende davvero felici". Durante la veglia il Pontefice ha chiesto di pregare per un ragazzo spagnolo ricoverato al Bambino Gesù e per le due ragazze, Maria, 20 anni, spagnola e Pascale, 18 anni, egiziana, che avevano "scelto di venire a Roma per il Giubileo dei Giovani e la morte le ha accolte".

