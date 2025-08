Giubileo, stasera un milione di giovani per la Veglia con Papa Leone XIV a Tor Vergata: il programma

L’area di Tor Vergata (La Presse)

Stasera c'è uno dei più importanti e attesi eventi del Giubileo dei Giovani 2025, la Veglia di preghiera con Papa Leone XIV. All'appuntamento che si svolge dalle 20.30 alle 21.30, si attende la presenza di circa un milione di ragazzi e ragazze, per l'occasione la Questura di Roma ha messo in campo un vasto e articolato sistema di sicurezza nell'area giubilare di Tor Vergata. Pellegrini provenienti da molti Paesi del mondo raggiungeranno la spianata alla periferia di Roma, com'è accaduto venticinque anni fa per il Giubileo del 2000.

Domani mattina è invece in programma il grande evento conclusivo della Messa con il Pontefice alle 9. Prima della celebrazione il Santo Padre passerà tra i giovani nell'auto bianca scoperta e a seguire l’Angelus. È possibile seguire la diretta su Vatican Vox, YouTube di Vatican News, Portale Vatican News, App Radio Vaticana. Le celebrazioni del 2 agosto, saranno trasmesse in 9 lingue tra cui italiano, francese, inglese, spagnolo, brasiliano, tedesco, polacco, portoghese e arabo.

Il programma della Veglia con Papa Leone XIV a Tor Vergata

Oggi a Tor Vergata alle ore 14 inizierà l’animazione in attesa della Veglia di preghiera di stasera. In scaletta ci sono venticinque band che suonano sul palco e varie testimonianze. Papa Leone XIV atterrerà con l'elicottero verso le 19.30, poi è previsto il giro a bordo dell'auto bianca aperta. La Veglia durerà un’ora: dalle 20.30 alle 21.30 durante la quale il Papa risponderà a tre domande fatte dai giovani. Terminata la Veglia di preghiera i pellegrini trascorreranno la notte all'aperto tra canti e preghiere.

Percorsi e varchi d'accesso per i pellegrini a Tor Vergata

A Tor Vergata tutto è pronto per accogliere "la gioventù del Papa" con migliaia di volontari della protezione civile e forze dell'ordine tra agenti, militari e operatori sanitari. Per raggiungere l'area in cui svetta la Vela di Calatrava ragzzi e ragazze faranno un vero e proprio pellegrinaggio a piedi nel giubileo per le strade della città. Tre i percorsi che partono dalle fermate della metropolitana e dalle stazioni ferroviarie, con vari chilometri da percorrere, i varchi d'accesso sono aperti dalle ore 9 per consentire con calma e sicurezza le operazioni.

Per arrivare è possibile prendere i mezzi pubblici, mentre non si può parcheggiare con l'auto privata a ridosso dell'area. Fortunatamente le temperature non sono particolarmente elevate, come quelle registrate tra fine giugno e inizio luglio a Roma con punte di 40 gradi. Le massime oggi infatti non dovrebbero duperare i 30 gradi nelle ore centrali della giornata. I pellegrini arriveranno muniti di cappelli e acqua, pronti a fronteggiare un lungo cammino ed ore d'attesa sotto il sole.

A disposizione ci sono bottigliette d'acqua, fontanelle, bagni chimici e punti di ricarica per i telefonini. I giovani pellegrini si disporranno nelle sei zone in cui è stata suddivisa l'area giubilare di Tor Vergata. Il settore più lontano dal palco-altare dove si posizionerà Papa Leone XIV si trova a due chilometri di distanza, mentre il Pontefice sarà ad un'altezza di cinque metri per permettergli di abbracciare con lo sguardo la marea di giovani intorno a lui e di consentire a questi ultimi di vederlo.