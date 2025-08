Chi era Pascal Rafik, la 18enne morta per un arresto cardiaco al Giubileo dei Giovani

Pascal Rafik Mounir aveva 18 anni ed era arrivata a Roma dall’Egitto per partecipare al Giubileo dei Giovani 2025. Era una ragazza della “gioventù del Papa” e amava Gesù Cristo. È morta ieri sera per un arresto cardiaco. Papa Leone XIV: “Profondo dolore”.

Si chiamava Pascal Rafik Mounir la ragazza morta durante il Giubileo del Giovani 2025. Aveva diciotto anni ed ora egiziana. Viveva a Il Cairo e ha studiato alla Saint Joseph School-el Obour City. Era una giovane sorridente, con tanti progetti per il futuro e sogni nel cassetto da realizzare, come tutti ragazzi e ragazze della sua età. Le foto sui suoi profili social la immortalano in alcuni dei momenti più felici della sua vita. Adolescente cattolica, alcuni scatti la ritraggono durante dei raduni di fede insieme ai coetanei, "Dio benedica la mia grande famiglia" scriveva su Facebook due anni fa.

Pascal Rafik era una delle pellegrine arrivate a Roma per il Giubileo, una ragazza della "gioventù del Papa". Provava una grande emozione all'idea che avrebbe incontrato moltissimi giovani per cantare, ballare, pregare e confrontarsi con loro. Attendeva con trepidazione la Veglia di preghiera in programma stasera a Tor Vergatacon Papa Leone XIV e la Messa di domattina. Spinta dalla fede in Gesù Cristo aveva deciso di partecipare alla settimana dell'Anno Santo dedicata ai giovani. Così è partita dall'Egitto con la delegazione Egitto sud-Sudan, verso l'Italia, verso Roma. Ad ospitarla insieme al suo gruppo la parrocchia di Artena, in provincia di Roma.

Ed è proprio durante il viaggio di ritorno all'alloggio ieri sera che la diciottenne ha avuto un malore. A coglierla improvvisamente sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio, purtroppo inutile ogni tentativo di salvarle la vita. Quando gli operatori sanitari l'hanno messa a bordo dell'ambulanza per trasportarla al pronto soccorso di Colleferro il suo cuore era già in arresto, ed è deceduta poco prima dell'arrivo in ospedale. Da quanto si apprende la giovane era cardiopatica, e già dalla mattina si è sentita male, ma si è ripresa e dopo un controllo ha deciso di continuare le attività.

"Papa Leone XIV ha appreso la notizia della morte della diciottenne Pascal con profondo dolore. Ha contattato monsignor Jean-Marie Chami, Vescovo di titolare di Tarso e Ausiliare della Chiesa Patriarcale di Antiochia dei Greco-Melkiti per l'Egitto, il Sudan e il Sud Sudan, per esprimere la sua spirituale vicinanza ai familiari della giovane e all'intera comunità" è la nota della Sala Stampa. Stamattina il Pontefice ha incontratoil gruppo di pellegrini, compagni di viaggio della giovane Pascal in Vaticano.