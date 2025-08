Morta una ragazza di 18 anni durante il Giubileo dei Giovani, arresto cardiaco in pullman

Tragedia al Giubileo dei Giovani 2025, ieri sera una pellegrina 18enne è morta per un arresto cardiaco mentre era in pullman e stava rientrando nella parrocchia di Artena dopo un evento a Roma.

I pellegrini in PIazza San Pietro al Giubileo dei Giovani (La Presse)

Una ragazza di diciotto anni è morta durante il Giubileo dei Giovani 2025. È successo nella serata di ieri, venerdì 1 agosto. A risultarle fatale è stato un arresto cardiocircolatorio mentre era in pullman di ritorno da un evento a Roma. La giovane originaria dell'Egitto con la delegazione Egitto sud-Sudan stava rientrando per il pernottamento nella parrocchia di Artena, in provincia di Roma. Si è sentita male e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Da quanto si apprende la giovane era cardiopatica.

Quando gli operatori sanitari l'hanno presa in carico con l'ambulanza per il trasporto in ospedale la ragazza era già in arresto cardiaco. È deceduta prima dell'arrivo al pronto soccorso di Colleferro. Presenti i carabinieri per gli accertamenti di rito.