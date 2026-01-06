Un nuovo tunnel sotto via della Conciliazione: le prossime sfide per Roma verso il Giubileo 2033

Basilica di San Pietro (La Presse)

Un nuovo tunnel automobilistico che passerà sotto via della Conciliazione è una delle prossime sfide per Roma in vista del Giubileo 2033, rispetto al quale però Papa Leone XIV non ha ancora emanato la bolla di proclamazione. Sarà anche l'anno in cui la Chiesa cattolica celebrerà 2000 anni dalla morte e redenzione di Gesù Cristo. Il nuovo tunnel in via della Conciliazione non è una novità ma se ne è già parlato nel 2024, in occasione della cabina di regia per il Giubileo inaugurato da Papa Francesco e conclusosi oggi con la cerimonia di chiusura della Porta Santa Basilica di San Pietro con Papa Leone XIV. Un progetto quello di via della Coniciliazione che è stato rimandato, perché non c'era tempo per terminare un ulteriore cantiere che oltre all'area di piazza Pia, avrebbe interessato un'altra porzione del Vaticano.

Come sarà il nuovo tunnel automobilistico in via della Conciliazione

L'idea è rilanciare la realizzazione del nuovo tunnel di via della Conciliazione per il Giubileo del 2033. L'opera una volta terminata rederà definitivamente pedonale via della Conciliazione, che porta a piedi verso la basilica di San Pietro e che ha visto il passaggio di milioni di pellegrini nel corso dell'Anno Santo giunto oggi al termine. Il tunnel farà confluire la circolazione dei veicoli sotto il livello stradale sull'asse di via della della Traspontina da Castel Sant’Angelo al Vaticano. La galleria partirebbe da via della Traspontina fino a via di Porta Castello e in via San Pio X sul lungotevere in Sassia.

Nuovi cantieri a Roma per il Giubileo 2033

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato del nuovo tunnel di via della Conciliazione ieri, in occasione dell'incontro pubblico sulla chiusura del Giubileo 2025: "Abbiamo iniziato a verificare la possibilità di un nuovo tunnel su via Traspontina che passi sotto via della Consolazione – ha detto Gualtieri – Sarebbe una cosa bella da realizzare per il prossimo Giubileo". Oltre alla nuova galleria saranno diversi i nuovi cantieri che interesseranno la città come ad esempio l'obiettivo dell’inaugurazione della fermata Venezia della metro C entro il 2032.