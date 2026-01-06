Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, il Giubileo 2025 è finito: programma del 6 gennaio

La Porta Santa di San Pietro

Stamattina si è celebrata la cerimonia di chiusura della Porta Santa di San Pietro, con Papa Leone XIV. Oggi, martedì 6 gennaio, termina il Giubileo 2025, l'Anno Santo dedicato alla Speranza. Una giornata conclusiva che coincide con la festività dell’Epifania. "Ci accingiamo a chiudere questa Porta Santa varcata da una moltitudine di fedeli, sicuri che il buon Pastore tiene sempre aperta la porta del suo cuore per accoglierci tutte le volte che ci sentiamo stanchi e oppressi" ha detto il Pontefice poco prima di recarsi davanti alla Porta Santa. Sono oltre 33 milioni i fedeli e i pellegrini giunti a Roma il occasione del Giubileo nel corso del 2025, secondo i dati diffusi dal Vaticano. Presenti stamattina a Piazza San Pietro tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alle autorità civili e militari, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il governatore della Regione Lazio Francesco Rocca.

Una mattinata che si è svolta all'insegna del maltempo, con cielo coperto sulla città, pioggia e temperature in calo. Ieri sono stati diversi i danni provocati dal maltempo, oggi un'ordinanza Comunale ha annullato tutti gli eventi all'aperto dedicati alla Befana a causa dell'allerta meteo arancione. Quello che va a concludersi oggi è stato un Giubileo di due Papi. Ripercorrendo l'Anno Santo sono stati molti i momenti solenni e di grande commozione. Tra i più rappresentativi ricordiamo la preghiera e il silenzio di Papa Leone insieme a un milione di giovani davanti a Cristo Eucarestia durante la veglia a Tor Vergata ad agosto 2025. Il prossimo Giubileo sarà nel 2033, per i duemila anni dalla Redenzione di Cristo.

Il programma del 6 gennaio a Piazza San Pietro con la chiusura della Porta Santa

Papa Leone ha chiuso la Porta Santa di San Pietro : Oggi alle ore 9.30 Papa Leone XIV ha dato inizio al rito che chiude ufficialmente la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Si tratta del gesto conclusivo del Giubileo: il Pontefice richiude i battenti aperti la Vigilia di Natale del 2024 da Papa Francesco. La muratura avverrà in forma privata nei prossimi giorni, come previsto dal protocollo stabilito dal 1975 e semplificato da Giovanni Paolo II nel 2000. Prima della Porta Santa di San Pietro hanno chiuso a dicembre scorso in varie date le altre Porte Sante delle basiliche giubilari romane: il 25 dicembre ha chiuso la Porta Santa a di Santa Maria Maggiore, il 27 dicembre scorso a San Giovanni in Laterano e il 28 dicembre a San Paolo fuori Le Mura.

: Oggi alle ore 9.30 Papa Leone XIV ha dato inizio al rito che chiude ufficialmente la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Si tratta del gesto conclusivo del Giubileo: il Pontefice richiude i battenti aperti la Vigilia di Natale del 2024 da Papa Francesco. La muratura avverrà in forma privata nei prossimi giorni, come previsto dal protocollo stabilito dal 1975 e semplificato da Giovanni Paolo II nel 2000. Prima della Porta Santa di San Pietro hanno chiuso a dicembre scorso in varie date le altre Porte Sante delle basiliche giubilari romane: il 25 dicembre ha chiuso la Porta Santa a di Santa Maria Maggiore, il 27 dicembre scorso a San Giovanni in Laterano e il 28 dicembre a San Paolo fuori Le Mura. Santa Messa dell’Epifania nella basilica di San Pietro : Subito dopo la chiusura della Porta Santa alle ore 10.00 Papa Leone celebra la Santa Messa dell'Epifania nella Basilica di San Pietro. È la celebrazione che chiude anche il tempo liturgico del Natale e che, quest’anno, coincide con la conclusione del Giubileo.

: Subito dopo la chiusura della Porta Santa alle ore 10.00 Papa Leone celebra la Santa Messa dell'Epifania nella Basilica di San Pietro. È la celebrazione che chiude anche il tempo liturgico del Natale e che, quest’anno, coincide con la conclusione del Giubileo. Angelus in Piazza San Pietro: Alle 12 il Papa si affaccia dalla finestra del Palazzo Apostolico per il tradizionale Angelus, con la benedizione ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro. Un momento che richiama sempre migliaia di persone e che oggi assume un valore particolare: è l’ultima benedizione del Giubileo 2025.

Strade chiuse e divieti di sosta in Vaticano

In occasione della chiusura della Porta Santa a Piazzza San Pietro la Questura di Roma ha predisposto controlli ai varchi e percorsi pedonali obbligati per i pellegrini. Per le strade sono schierati polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e anche l'esercito, che andranno a formare un dispositivo di sicurezza. L’area di San Pietro è suddivisa in due zone di sicurezza: la più centrale delimitata da varchi di filtraggio con le check station in piazza del Sant’Uffizio, in via della Conciliazione e in via di Porta Angelica, in quella più periferica gli agenti saranno impegnati a impedire il congestionamento dei varchi di prefiltraggio. Saranno particolarmente sorvegliati anche i cieli intorno sul Vaticano, con droni e il dispositivo Counter Unnamed Aircruft System (sistema antidrone) della Questura di Roma. Sono inoltre disposti divieti di sosta e strade chiuse nell'area circostante il Vaticano. Il piano di sicurezza straordinario messo in piedi dalla Questura di Roma durante l'Anno Santo conta 70mila operatori.