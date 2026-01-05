Giubileo 2025, si chiude la Porta Santa di San Pietro: strade chiuse e divieti di sosta in Vaticano

Martedì 6 gennaio si chiude il Giubileo 2025. Il programma della giornata con la Porta Santa sigillata, messa e angelus. Sicurezza rafforzata e strade chiuse.

Foto da Lapresse

Dopo 378 giorni, martedì 6 gennaio 2026 si chiude il Giubileo della Chiesa cattolica che ha portato a Roma 33 milioni di pellegrini e turisti. La porta santa della Basilica di San Pietro, aperta da Papa Francesco la vigilia di Natale del 2024, sarà chiusa dal suo successore Leone XIV. L'ultimo giorno dell‘anno giubilare dedicato alla speranza cade in corrispondenza della festa dell'Epifania. La cerimonia inizierà alle 9.30, dopodiché il Pontefice celebrerà la messa. Alle 12 sarà il momento dell'Angelus con la benedizione dei fedeli. Sarà presente, in rappresentanza delle istituzioni italiane, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per garantire la sicurezza dell'area Questura e Prefettura metteranno in campo le misure già adottate in altre occasioni lo scorso anno, mentre subirà modifiche la viabilità della zona intorno al Vaticano.

Le misure di sicurezza per la chiusura del Giubileo

Nei dintorni della Basilica di San Pietro l'attenzione sarà massima per garantire il corretto svolgimento del rito che chiude il Giubileo della Speranza del 2025. Sul campo polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e anche l'esercito, che andranno a formare un dispositivo di sicurezza già visto altre volte nel corso dello scorso anno. A cominciare già dall'apertura della Porta Santa del 24 dicembre 2024, per poi passare dai funerali di Papa Francesco, con il corteo che ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura. Arrivando fino ai giorni del conclave e all'intronizzazione di Robert Francis Prevost come Leone XIV.

Oltre ad agenti e militari, nei dintorni di San Pietro prevista anche una no-fly zone e metal detector. Via della Conciliazione sarà attraversata anche dal corteo storico-religioso "Viva la Befana", dove bande, cavalieri e sbandieratori sfileranno per accompagnare i Re Magi a porgere omaggio al Pontefice.

Chiusura della Porta Santa il 6 gennaio 2026, la viabilità

Per garantire la sicurezza dell'area dove avverranno le celebrazioni per la fine del Giubileo, Roma Capitale provvederà a modifiche della viabilità già dalla notte fra 5 e 6 gennaio. Divieti di sosta e chiusure al traffico saranno applicati su: