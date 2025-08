Strade chiuse e divieti di sosta a Roma il 2 e 3 agosto per il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata

I pellegrini diretti verso Tor Vergata (La Presse)

A Roma sono in programma modifiche alla viabilità per il Giubileo dei Giovani 2025. Sabato 2 e domenica 3 agosto ci sono chiusure stradali e divieti di sosta a San Pietro e Tor Vergata, che ospiterà i due grandi eventi giubilari della Veglia di preghiera e della Messa con Papa Leone XIV. Le modifiche alla viabilità sono necessarie in concomitanza con le migliaia di pellegrini in città provenienti da molti Paesi del mondo, con presenze attese nella spianata di Tor Vergata a ridosso della Vela di Calatrava che arriveranno a circa un milione.

Per questo motivo la Questura di Roma ha messo in campo un ampio, complesso e articolato sistema di sicurezza con migliaia di persone tra agenti, militari, volontari e operatori sanitari. Un dispositivo di sicurezza all'interno del quale oltre al potenziamento dei mezzi pubblici, ai percorsi a piedi, ai varchi d'accesso, prevede anche la chiusura di alcune strade e divieti di sosta, provvedimenti che resteranno in vigore nel fine settimana, come si legge sul portale istituzionale di Roma Capitale e in parte fino al 4 agosto.

Strade chiuse a Tor Vergata

Nell'area di Tor Vergata dall'1.30 del 2 agosto (notte tra venerdì e sabato) ci sono divieti di transito in viale della Sorbona, viale Heidelberg, via Pietro Gismondi, via Cracovia, via Salamanca, via Cambridge, via Columbia, viale dell’Archiginnasio, viale Guido Carli, via di Grotte Portella e via del Fosso del Cavalieri. Previste chiusure anche in via Vittorio Ragusa. Alcune piste ciclabili sono sospese. Le limitazioni alla circolazione resteranno poi nella giornata del 4 agosto, per il Giubileo dei neocatecumenali.

Dalle 19 del primo agosto alle 19 del 3 agosto è vietato il transito sia degli autocarri sia dei veicoli che trasportano merci pericolose in un perimetro compreso tra via Casilina (tra il ponte con viale Oxford e via Ercole Marelli), via del Torraccio, via di Vermicino (tra via del Torraccio e via del Fontanile Tuscolano), via del Fontanile Tuscolano, via Botte di Luciano, via di Passo Lombardo, via Jean Paul Sartre, via Robert Graves, via Sandro Penna, via di Tor Vergata, viale Oxford.

Divieti di sosta e strade chiuse a San Pietro

Per quanto riguarda San Pietro già dal 28 luglio i divieti di sosta sono su: via di Porta Angelica, piazza della Città Leonina, largo del Colonnato, via dei Corridori e Borgo Sant’Angelo, piazza Pio XII, via della Conciliazione, via Rusticucci, via dell’Erba, via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, via Pfeiffer, largo degli Alicorni, Borgo Santo Spirito, via Paolo VI e pazza Sant’Uffizio. A partire da martedì 29 luglio, sulle stesse strade – oltre che su vicolo del Campanile, via Scossacavalli, via dell’Ospedale e vicolo dell’Inferriata – sono previste anche chiusure al traffico.