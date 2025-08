Giubileo dei Giovani 2025, il piano straordinario dei trasporti: orari di metro e bus

Sabato 2 e domenica 3 agosto in occasione del Giubileo dei Giovani 2025 a Tor Vergata Atac ha un piano strordinario dei trasporti con potenziamento delle corse e ampliamento del servizio. Le metro circolano dalle 4.30 all’1.30. Ecco tutte le info per gli spostamenti.

In occasione del Giubileo dei Giovani 2025 Atac ha messo a punto un piano straordinario sulla rete. Il potenziamento del servizio riguarda in particolare sabato 2 e domenica 3 agosto, quando nell'area di Tor Vergata si svolgono i due grandi eventi giubilari della Veglia di preghiera e della Messa con Papa Leone XIV ai quali si stima la partecipazione di un milione di persone. Come riporta il sito ufficiale di Atac, tutte le linee delle metropolitane verranno potenziate con corse aggiuntive e un servizio esteso dalle ore 4.30 all'1.30. Ecco le modifiche al trasporto pubblico capitolino per quanto riguarda metropolitane e autobus con gli orari.

Orari delle metro sabato 2 e domenica 3 agosto

Atac per le giornate di sabato 2 e domenica 3 agosto prevede un servizio straordinario sull'intera rete metropolitana, con orario prolungato e corse aggiuntive. Il servizio per tutte le linee – A, B/B1 e C – inzia alle ore 4.30 e termina con l'ultima corsa all'1.30. La metro C ha un servizio straordinario potenziato sulla tratta San Giovanni-Grotte Celoni. Le stazioni Torre Angela e Torrenova restano chiuse il 2 e 3 agosto. La circolazione è divisa in due tratte: San Giovanni-Grotte Celoni e Grotte Celoni-Pantano con cambio treno obbligatorio a Grotte Celoni.

Collegamenti con Fiera di Roma

Da e per la Fiera di Roma è possibile usare anche la ferrovia regionale FL1 che fa servizio potenziato e prolungato sino alle ore 1 circa, per tutte le informazioni www.trenitalia.com. Sabato 2 agosto dalle ore 7.00 alle ore 10.00 attivo servizio navetta Fiera di Roma – stazione metro A Cornelia, mentre il servizio navetta non è attivo per la giornata di domenica 3 agosto.

Modifiche alle linee bus

Il servizio Atac di superficie sabato 2 e domenica 3 agosto 2025 subisce delle modifiche, potenziamento o sospensioni.